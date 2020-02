Samsung hervat Galaxy Z Flip-productie na tijdelijke stop door coronavirus

Samsung hervat maandag de productie van de Galaxy Z Flip en de Galaxy Fold in zijn fabriek in Gumi in Zuid-Korea. De productie daar was twee dagen stilgelegd nadat een medewerker besmet bleek met coronavirus 2019-nCoV.

De fabriek in Gumi opent maandag weer nadat Samsung deze in de afgelopen twee dagen gedesinfecteerd heeft. De afdeling waar het besmette personeelslid werkte, blijft tot dinsdag gesloten. Dat bericht de Korea Times.

Zaterdag bleek dat Samsung de smartphonefabriek in Gumi gesloten had omdat de medewerker ziekteverschijnselen vertoonde. Samsung heeft zijn smartphoneproductie grotendeels naar Vietnam verhuist, maar maakt high-endtoestellen als de Fold en de Z Flip nog wel in Gumi, dat tweehonderd kilometer onder Seoel ligt.

Samsung verwacht niet dat de tijdelijke productiestop een grote impact op de beschikbaarheid van de toestellen heeft en de prijs wordt niet verhoogd, belooft de smartphonemaker. Het bedrijf meldt de situatie onder controle te hebben en de output van de fabriek zou hoe dan ook niet hoog zijn in vergelijking met de fabrieken in Vietnam.

Die fabrieken zouden echter te maken kunnen krijgen met leveringsproblemen als de aanvoer van onderdelen vanuit China stokt. Ondertussen stijgt ook het aantal 2019-nCoV-ziektegevallen in Zuid-Korea. Het land bevestigde afgelopen weekend dat er 161 nieuwe besmettingen geconstateerd zijn. Het totaal ligt nu op 763 en er zijn 7 mensen aan overleden in het land.