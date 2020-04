Gerucht: Samsung werkt aan 5g-variant Galaxy Z Flip-smartphone

Samsung werkt volgens de Nederlandse Samsung-fansite SamMobile aan een 5g-variant van zijn vouwbare smartphone Galaxy Z Flip. Het origineel is alleen verkrijgbaar met 4g, terwijl vrijwel alle andere high-end modellen van Samsung ook met 5g-opties zijn verschenen.

Er zijn varianten voor Europa en voor Zuid-Korea in de maak, meldt SamMobile. Net als bij de 4g-versie gaat het om een model met 256GB opslag; er zijn geen varianten in ontwikkeling met 128 of 512GB, meldt de site. Ook in de 5g-variant ontbreekt een micro-sd-slot voor uitbreidbare opslag.

Het is onbekend of Samsung de telefoon aanpast in de 5g-variant. De Galaxy Z Flip verscheen in februari als tweede vouwbare smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant na de Galaxy Fold van vorig jaar. De klaptelefoon heeft, in tegenstelling tot de Fold en Galaxy S20's, geen optie voor 5g.

Het is onbekend welke frequenties de fabrikant wil ondersteunen. De S20 heeft alleen 5g op lage frequenties; de S20+ en Ultra hebben ook ondersteuning voor hoge frequenties. Dat kost ruimte in de behuizing, doordat de antennes voor dergelijke mmwave-frequenties relatief groot zijn. Samsung heeft niet gereageerd op het gerucht.