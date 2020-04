Australië gaat Facebook en Google verplichten om mediabedrijven te betalen

De Australische overheid gaat gedragsregels voor grote techplatforms opstellen met onder andere de verplichting voor die mediabedrijven om te betalen voor bijvoorbeeld nieuwsberichten. Aanvankelijk zou het om een vrijwillige gedragscode gaan.

De verplichte gedragscode gaat onder andere het delen van data, het publiceren van lijsten van nieuwsberichten en het delen van omzet op basis van nieuws omvatten. Op het niet voldoen aan de regels komen boetes en andere sancties te staan. "Het is eerlijk dat diegenen die content creëren, daarvoor betaald krijgen", meldt de Australische minister van financiën Josh Frydenberg volgens ABC.

De Australian Competition and Consumer Commission moet een voorstel voor de gedragscode eind juli gereed hebben voor consultatie. De mededingingsautoriteit kreeg aanvankelijk de opdracht een vrijwillige gedragscode op te stellen, maar de ACCC stelde dat het onwaarschijnlijk was dat deze nageleefd zou worden. In 2018 concludeerde de autoriteit dat Google en Facebook aanmerkelijke marktmacht hadden, met risico's van dien voor de concurrentie.

De eerdere planning was dat de autoriteit tot november met de techbedrijven zou onderhandelen over de vrijwillige gedragscode, maar de Australische overheid stelt dat de coronacrisis tot financiële problemen bij de mediasector leidt, waardoor er versneld een verplichte code moet komen. Eerder deze maand kreeg Google in Frankrijk de verplichting opgelegd om mediabedrijven te betalen voor het overnemen van korte tekstjes van artikelen in bijvoorbeeld Google News.