Google gaat enkele mediabedrijven betalen voor gebruik van nieuwsberichten

Google gaat selecte nieuwsuitgevers betalen voor journalistieke berichten, als onderdeel van een nieuw licentieprogramma. Deze content zal later dit jaar beschikbaar zijn op Google News. In bepaalde gevallen zal het bedrijf betalen voor content achter een paywall.

In een blogpost stelt Google dat het gaat betalen voor 'journalistieke content van hoge kwaliteit'. Het bedrijf is momenteel in gesprek met uitgevers uit Duitsland, Brazilië en Australië, maar stelt dat er in de toekomst meer deelnemers zullen volgen. Onder de huidige partners vallen onder andere Der Spiegel uit Duitsland en Solstice Media uit Australië. Google heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel het bedrijf betaalt voor de content.

Google zegt dat het programma mediabedrijven moet helpen met het monetariseren van hun berichten. Het bedrijf wil naar eigen zeggen dus betalen voor 'content van hoge kwaliteit'. Google zal daarnaast in bepaalde gevallen betalen voor content die achter een paywall is geplaatst, zodat zijn gebruikers deze artikelen kosteloos kunnen lezen.

De aankondiging van Google komt nadat enkele landen stappen ondernomen om het bedrijf te laten betalen voor de nieuwsberichten waar Google naar linkt in zijn News-dienst. Het bedrijf wordt in Frankrijk bijvoorbeeld al verplicht om mediabedrijven te betalen voor het gebruiken van dergelijke nieuwsberichten. De Franse mededingingsautoriteit stelde eerder dit jaar dat de journalistieke sector schade leed door de werkwijze van Google. Australië heeft een soortgelijk plan om techbedrijven te laten betalen voor nieuwscontent.