Australië wil techbedrijven dwingen via belastingen te betalen voor nieuws

De Australische overheid gaat nieuwe regels opstellen voor bigtechbedrijven voor het publiceren van nieuwsartikelen. Dat is een vervolg op een eerdere verplichting die het land oplegde aan techbedrijven.

De Australische overheid zegt dat zij werkt aan het News Bargaining Incentive, een wetsvoorstel dat op dit moment nog bij het parlement ligt. Het Incentive-programma verplicht grote techbedrijven om een financiële bijdrage te leveren aan Australische nieuwsorganisaties als ze nieuws aanbieden op hun platformen. Als de wet door het parlement komt, gaan de regels op 1 januari 2025 in. Die gelden dan voor 'bedrijven die een significant sociaal netwerk of een zoekdienst beheren' of bedrijven die jaarlijks meer dan 250 miljoen Australische dollar aan omzet halen in dat land. Dat is omgerekend zo'n 151 miljoen euro.

Opvallend aan de regel is dat de bedrijven dat bedrag hoe dan ook moeten betalen. Het verplicht bedrijven dus niet om deals te sluiten met uitgevers en media, maar om een bedrag te betalen dat via de belasting wordt geheven door de Australische overheid.

De wet is een vervolg op 'gedragsregels' die het land in 2020 in het leven riep. Met die verder verplichte gedragscode werd techbedrijven opgedragen om overeenkomsten te sluiten met mediabedrijven. De nieuwe wet lijkt daarop, maar gaat een stap verder door het verplicht te maken en het via belastingen te regelen.

Het plan is bedoeld om 'grote digitale platformen te laten bijdragen aan nieuws en journalistiek in Australië', zegt de overheid. "Een sterke en diverse nieuwsindustrie is van vitaal belang voor een gezonde democratie", zegt de minister voor Telecom. Techbedrijven hebben 'een belangrijke rol in het toegang bieden tot nieuws aan alle Australiërs', maar de minister zegt dat er op dit moment 'een ongezonde balans is in de onderhandelingsruimte tussen digitale platformen en media-uitgevers'.

Veel techbedrijven zijn niet blij met de wet. Dat waren ze al niet: in 2020 dreigde Google te stoppen met zijn zoekmachine in Australië als de wet werd ingevoerd en Facebook wilde nieuws weren van zijn platform.