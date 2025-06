Adobe laat raamweerspiegelingen verwijderen van foto's via nieuwe AI-tool

Adobe heeft een tool uitgebracht in Photoshop waarmee het mogelijk is de weerspiegeling van glas uit een foto te verwijderen. Dat gebeurt op basis van een AI-model dat is getraind op soortgelijke foto's. Reflection Removal maakt van een raw foto twee losgetrokken afbeeldingen.

Adobe noemt de tool Reflection Removal, maar toonde daarvan eerder al een concept onder de naam Project See Through. De tool maakt het mogelijk om een foto te bewerken die door een glazen ruit is genomen en daarbij een reflectie toont. Adobe noemt foto's door vliegtuigramen als voorbeeld, maar toont ook een aantal voorbeelden van foto's van bijvoorbeeld een etalage of een serre.

Reflection Removal maakt van zulke foto's twee nieuwe afbeeldingen. Een daarvan is de foto van het element achter het glas, dus zonder reflectie; de andere is een foto van het onderwerp aan de andere kant. Adobe zegt het model te hebben getraind met duizenden foto's zonder reflecties die zijn samengevoegd met gesimuleerde foto's die wel zo'n reflectie hebben. Het model kreeg vervolgens te horen of het het juist had of niet.

Voorlopig werkt de feature alleen in combinatie met de Camera Raw-plug-in in Photoshop. Dat werkt dus alleen met foto's in raw formaat. Het model kan alleen nog overweg met reflecties die het hele beeld in beslag nemen en niet met reflecties die ergens op de achtergrond staan. Als gebruikers de feature inschakelen, krijgen ze geen binaire optie te zien om reflecties te filteren, maar een slider waarmee het mogelijk is procentueel te bepalen hoeveel reflectie in beeld moet blijven.

In de toekomst moet de feature ook in Lightroom verschijnen. Adobe wil ook ondersteuning toevoegen voor andere bestandsformaten, waaronder jpeg en HEIC. Ook wil het bedrijf de feature in de toekomst uitbreiden om kleine reflecties zoals die in zonnebrillen of op de achtergrond te kunnen laten verwijderen. Volgens Adobe is het model nu ook al opvallend goed in het verwijderen van andere reflecties, zoals die van de zon, al is het daar niet specifiek op gemaakt of getraind.