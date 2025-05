Windows 11-bèta krijgt generative fill voor Paint en Kladblok-herschrijf-functie

Microsoft brengt extra AI-functies naar Paint en Kladblok via het Windows 11-Insiders-programma. Het gaat bij Paint om generative fill en erase, en bij Kladblok om een herschrijftool. De tools zitten in de Canary- en Dev-kanalen en komen gefaseerd naar gebruikers.

De generative-fill-functie, die bijvoorbeeld ook in Photoshop zit, laat gebruikers met enkele woorden nieuwe elementen toevoegen aan bestaande afbeeldingen. Daarbij houdt Paint rekening met de stijl van de afbeelding. Deze functie komt vooralsnog alleen naar Copilot+-pc's met Snapdragon-soc.

De generative-erase-functie doet het omgekeerde en verwijdert juist elementen van afbeeldingen, waarbij de AI de achtergrond van de afbeelding laat doorlopen. Deze functie vereist geen Snapdragon-soc en komt dus naar alle Windows 11-pc's in het Insider-programma.

In Notepad komt er een Rewrite-functie, die zinnen kan herformuleren, en de toon en lengte kan aanpassen. Deze functie komt vooralsnog alleen naar bepaalde landen, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het is niet bekend wanneer de functie naar Nederland of België komt. Microsoft meldt daarnaast de starttijd van Kladblok voor de meeste gebruikers met minstens 35 tot 55 procent te hebben verkort.

Voor alle nieuwe AI-functies geldt dat gebruikers ingelogd moeten zijn met een Microsoft-account. Het is niet bekend of en wanneer de functies naar de stabiele versie van Windows 11 komen. Het is niet de eerste AI-functie in Kladblok; in februari kwam er een 'uitlegfunctie' naar de bètaversies van Windows 11. Eerdere screenshots hintten al naar de komst van de Rewrite-functie.