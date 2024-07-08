Inleiding

Met veel tamtam kondigde Microsoft eind mei een nieuw soort computer aan: de Copilot+-pc. Die is voorzien van een npu met minstens 40Tops aan rekenkracht en daarmee ontsluit je speciale functionaliteit in het besturingssysteem. AI-functionaliteit uiteraard, want het is 2024 en overal moet kunstmatige intelligentie in verwerkt worden. Tijdens de aankondiging toonde Microsoft zijn eigen Surface-hardware en daar was iets opvallends mee. Er zat niet zoals gebruikelijk een Intel- of AMD-processor in, maar een soc van Qualcomm. Dat is niet alleen een andere fabrikant, het is een heel andere processor. In plaats van de x86-architectuur die AMD en Intel gebruiken, is deze op de Arm-architectuur gestoeld. Die processor was in oktober 2023 al aangekondigd, maar 'het tijdperk van de Copilot+-pc', zoals Microsoft het graag noemt, werd ingeluid met deze Qualcomm Snapdragon X. Die Arm-processor tref je niet alleen aan in Microsofts eigen laptops en tablets, zoals voorheen weleens het geval was. Eerder voorzag Microsoft zijn Surface-tablets van de SQ1-, SQ2- en SQ3-processors, die uiteindelijk ook allemaal bij Qualcomm vandaan kwamen, maar die geen enkele andere systeembouwer wilde integreren. Windows-apparaten met Arm-hardware zijn dus nog niet echt succesvol geweest, maar daar kan nu verandering in komen. Vrijwel alle fabrikanten hebben nu een Copilot+-pc aangekondigd, voorzien van de Qualcomm Snapdragon X-processor. Deze review is wat anders opgezet dan gebruikelijk, omdat we het enerzijds over de nieuwe Copilot+-functionaliteit willen hebben, maar anderzijds ook benieuwd zijn naar de prestaties van de Snapdragon X Elite-processor. We hebben twee laptops ontvangen waarin die processor huist: een ASUS Vivobook S met 15,6"-scherm en een prijs van 1300 euro, en een Lenovo Yoga Slim 7x met 14,5"-scherm waarvoor Lenovo 1700 euro vraagt. Op de processor na zijn ze niet goed vergelijkbaar, dus het is niet de bedoeling om ze tegenover elkaar te zetten, maar eerder om te zien wat de nieuwe hardware en software te bieden hebben. Dat alles lees je verderop in dit artikel.

Copilot+ in de praktijk en de Recall-recall

Een nieuw tijdperk, dat is wat de Windows-laptops met een Qualcomm Snapdragon X-cpu moeten inluiden, volgens Microsoft althans. Hoewel de merknaam ook eisen inhoudt aan onder meer de accuduur, hoeveelheid ram en grootte van de opslag, vindt Microsoft de AI-features zo belangrijk dat het hele programma Copilot+ is genoemd. Copilot was al langer de verzamelnaam voor alles wat Microsoft met AI deed, maar staat nu met de toevoeging van het plusteken voor het voldoen aan al die eisen én het beschikken over een npu met een rekenkracht van ten minste 40Tops. Wat kun je met 40Tops? 40Tops is voldoende om lokaal relatief simpele AI-berekeningen uit te voeren. Een heel GPT-model is te veel gevraagd, maar visuele effecten als backgroundblurring, het draaien van een slm (een taalmodel met minder parameters dan een llm) en het genereren van niet al te grote plaatjes moeten prima lukken. Een npu kan dat niet per se beter of sneller dan de gpu, die voorheen vaak voor dit soort berekeningen werd ingezet, maar vooral veel efficiënter. De hele architectuur van de npu is namelijk bedacht voor het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van voor AI-modellen gebruikte berekeningen. Iets als backgroundblurring kan zodoende continu op de achtergrond draaien zonder de accu leeg te trekken of in de cloud plaats te moeten vinden. Het lokaal uitvoeren van AI-berekeningen bespaart softwaremakers primair geld. Alle Windows-gebruikers AI-modellen in de cloud laten gebruiken, zou enorme investeringen in nieuwe serverparken vereisen, om het maar niet te hebben over de klimaatimpact. Een belangrijk argument dat Microsoft naar zijn eindgebruikers communiceert, is privacy. Als de AI-magie lokaal plaatsvindt, hoeft de daarvoor benodigde data immers niet meer naar de cloud te worden gestuurd. Zeker voor persoonlijke ervaringen - AI-assistenten worden pas echt slim en nuttig als ze héél veel van je weten - zal dat voor velen een belangrijk voordeel zijn. Dit krijg je als onderdeel van Copilot+ Als onderdeel van Copilot+ heeft Microsoft drie AI-features klaargestoomd: Recall, Cocreator en Live Subtitles. Daarnaast kun je gebruikmaken van de zogenaamde Windows Studio Effects, filters voor je webcam die ook al voor de 'eerste generatie' AI-pc's met een Intel Meteor Lake-cpu beschikbaar waren. Daar zat nog een npu van 10Tops in, die blijkbaar te zwak is voor de drie nieuw toegevoegde functies. In de praktijk valt als eerste op dat er een Copilot-knop prominent aan de taakbalk is vastgemaakt. Deze app is een simpele interface om te praten met Microsofts chatbot. Voor zover wij weten, doet die niets met de npu; deze chatbot vereist dan ook internet om hem te kunnen gebruiken. Cocreator Cocreator is een plaatjesgenereerfunctie die werkt op basis van het DALL-E 3-algoritme. Microsoft heeft Cocreator geïntegreerd in Paint. Het idee is dat je een prompt invult en vervolgens een schetstekening maakt. Aan de hand van je tekeninvoer wordt het gegenereerde voorbeeld continu aangepast. Je kunt naar wens een kunstzinnige stijl instellen en meegeven hoe creatief de AI moet zijn. Creatiever is over het algemeen verrassender, maar dat kan zowel positief als negatief uitpakken. Om deze functie te gebruiken, moet je ingelogd zijn met een Microsoft-account en een actieve internetverbinding hebben. Volgens Microsoft worden de plaatjes weliswaar lokaal op de npu gegenereerd, maar wordt in de cloud gecheckt of je geen content laat genereren die 'schadelijk, aanstootgevend of ongepast' is. De eerdere limiet aan het aantal te genereren plaatjes, die gold tijdens de ontwikkelfase van deze feature toen de plaatjes nog in de cloud werden gemaakt, is dan ook komen te vervallen. Live Subtitles Live Subtitles werkt volledig lokaal en vereist dus geen internetverbinding. Je kunt alles wat geluid maakt - podcasts, radio, video's, beeldbellen - zonder noemenswaardige vertraging laten ondertitelen en desgewenst vertalen in het Engels. Dat kan vanuit onder meer het Chinees, Nederlands, Duits en Frans, maar ook kleinere of minder bekende talen, zoals Baskisch, Ests en Pasjtoe, worden al ondersteund. Veel videoplatforms bieden al soortgelijke mogelijkheden, dus de toegevoegde waarde bij bijvoorbeeld YouTube is klein, maar tussen twee Copilot+-pc's zou je bijvoorbeeld ook een videobelafspraak kunnen houden waarbij ieder in zijn eigen taal praat. Live ondertiteling in het Engels van een Chinese livestream Studio Effects Over videobellen gesproken, daar kun je ook de Studio Effects voor gebruiken. Die werken eveneens lokaal, dus zonder internetverbinding. Die vind je, net als Live Subtitles trouwens, in de quick settings rechtsonder in de systray. Uiteraard kun je de achtergrond laten vervagen, maar er is ook een filter dat je ogen altijd in de camera laat kijken en een filter dat je volgt door te zoomen en pannen. Al die filters waren al beschikbaar op oudere Windows-pc's met een npu. Alleen enkele creatieve filters, een cartooneffect bijvoorbeeld, zijn helemaal nieuw. Tijdens het maken van deze foto keek ik naar de hoek van het scherm, maar ik lijk recht in de camera te kijken. Recall is veelbelovend maar controversieel In de presentatie van Copilot+ speelde Recall zonder twijfel de grootste rol. Deze functie maakt in feite continu screenshots van je pc-gebruik en slaat die lokaal op. Op een later moment kun je in een soort tijdlijn terugscrollen door je activiteit, maar belangrijker: terugzoeken. Hierbij wordt de npu ingezet, zodat je niet alleen letterlijk op tekst kunt zoeken, maar ook onderwerpen kunt omschrijven die dan visueel worden gematcht. We hebben op de Computex-beurs begin juni even kunnen spelen met Recall op diverse Copilot+-laptops. Iemand bleek op een van de demo-units enkele dagen geleden een roze varkentje te hebben getekend om Cocreator te testen, zagen we in de tijdlijn. Vervolgens zochten we op 'pink pig', wat keurig de betreffende activiteit opleverde. In tweevoud zelfs, want het AI-algoritme had zowel de visuele uitwerking van het varkentje als de betreffende ingetypte prompt als zoekresultaat aangemerkt. Als je je pc veel gebruikt en weleens op zoek moet naar de website waarop je dat ene ook alweer gezien hebt, of de app je waarin je die ene chat hebt gevoerd, dan kan dit bakken tijd besparen. Op de Computex kon ik nog een werkende demo van Recall proberen. De video-embed begint wanneer ik dat doe, op 2:31. Inmiddels is Recall helemaal foetsie; zelfs als lid van het Windows Insider-programma kun je de functie niet langer proberen. Microsoft besloot een paar weken geleden om de functie uit te stellen nadat beveiligingsonderzoekers kwetsbaarheden hadden gevonden waarmee het bijvoorbeeld mogelijk was om ingetypte wachtwoorden te achterhalen. Microsoft gaat nu extra beveiligingsmaatregelen inbouwen en zal in de komende weken een testversie vrijgeven aan Insiders. Wanneer normale gebruikers van een Copilot+-pc met Recall aan de slag kunnen, is nog niet bekend. Hoe dan ook zal Recall, wanneer het eenmaal beschikbaar komt, via een opt-in ingeschakeld moeten worden. Recall is een typisch voorbeeld van een functie die beter wordt naarmate je haar meer persoonlijke informatie geeft. In de comments onder de artikelen die we eerder schreven over Recall, en op de redactie van Tweakers, leidt dat tot flinke discussies. Is je uitgangspunt dat je Microsoft vertrouwt, dan zou het waarschijnlijk zelfs beter zijn als Microsoft synchronisatie tussen pc's mogelijk maakt. Als je niet meer weet waar je iets exact hebt gezien, weet je vermoedelijk ook niet zeker of dat nu op je laptop of je desktop was. En zelfs als je wel weet welk apparaat je gebruikte, is het niet het toppunt van gebruiksgemak om dat apparaat er dan ook fysiek bij te moeten pakken als je op dat moment een andere pc gebruikt. Als je uitgangspunt echter is dat je Microsoft niet vertrouwt - en als onderdeel van 'big tech' zullen veel tweakers Microsoft niet per definitie het voordeel van de twijfel geven - dan is deze continu spionerende functie ronduit eng. Microsoft zal er veel aan moeten doen om het benodigde vertrouwen te winnen en vermoedelijk ook moeten accepteren dat dat bij een deel van de Windows-gebruikers nooit zal lukken.

Lenovo Yoga Slim 7x

ASUS Vivobook S 15

Samengevat De Vivobook S is een 15,6"-laptop met een Qualcomm Snapdragon X-processor, die behoorlijk vlot is en vooral zorgt voor een prima accuduur bij een redelijke belasting. De laptop is voorzien van een mooi oledscherm met een hoge resolutie, dat goed gekalibreerd is. Opvallend is dat de koeling bij zware belasting veel geluid maakt. De laptop heeft verder een metalen behuizing, die nog wel iets steviger had mogen zijn. Verder kenmerkt de Vivobook zich door zijn vele aansluitingen en een kaartlezer, wat niet meer vanzelfsprekend is. Voor wie dat leuk vindt: deze laptop heeft rgb-verlichting onder het toetsenbord. Pluspunten Goed scherm

Goed scherm Veel aansluitingen

Veel aansluitingen Prima accuduur bij zwaardere belasting Minpunten Luidruchtige ventilator bij zware belasting

Luidruchtige ventilator bij zware belasting Behuizing kan steviger

Behuizing kan steviger Krap numeriek toetsenblok Getest ASUS Vivobook S15 S5507QA-MA006W Prijs bij publicatie: € 1.300,- Vergelijk prijzen Vanaf € 1.099,- Bekijk alle uitvoeringen (6) ASUS kiest er net als Lenovo voor om de nieuwe Snapdragon X Elite-processor in een bekend chassis te huisvesten, en wel in de 15"-Vivobook S. Dat is een opvallende keuze, want je zou verwachten dat de Elite X beter op zijn plek is in een compacte 13"-Zenbook. Aan de andere kant is de Vivobook S op het moment van schrijven de enige 15,6"-laptop met de nieuwe processor, dus wellicht hoopt ASUS op die manier een eigen markt te creëren. Het chassis van de Vivobook S met Snapdragon is niet helemaal hetzelfde als dat met AMD-processor. De Snapdragon-versie is iets dunner, wat aan de achterkant te zien is bij de uitstroomopeningen van de koellucht. De behuizing is, op de rand rondom het scherm na, volledig van metaal gemaakt. Dat metaal voelt behoorlijk stevig aan, hoewel je het scherm een klein beetje kunt torderen. Je kunt de laptop ook enigszins indrukken als je druk zet op het deel tussen spatiebalk en touchpad. Wat stevigheid betreft is het niet van het niveau van de Lenovo Slim 7x, maar de Vivobook is met zijn prijs van 1300 euro dan ook 300 euro goedkoper. Boven in het scherm huist de 1080p-camera, die met een handmatig schuifje aan het oog kan worden onttrokken. De camera heeft ook ondersteuning voor inloggen met behulp van Windows Hello. De Vivobook S is uitgerust met twee luidsprekers, die onder in de behuizing zitten. Ze weten een aardig volume te produceren. Doordat ze omlaag gericht zijn, is de verstaanbaarheid van bijvoorbeeld een gesprek afhankelijk van het oppervlak waarop de laptop staat. Omdat de Vivobook een aardig grote laptop is, heeft ASUS besloten het toetsenbord vergezeld te laten gaan van een numeriek toetsenblok. Dat heeft vrij smalle toetsjes en het is jammer dat voor de toetsen niet gewoon de hele breedte van de laptop is gebruikt. Nu voelen de numerieke toetsjes alsnog 'krap' aan. Het toetsenbord heeft lekker veel travel, maar het opmerkelijkste is dat de achtergrondverlichting is voorzien van rgb-leds. Je kunt de boel dus in de kleuren van de regenboog laten knipperen, maar als je liever één kleur hebt, dan kun je dat ook instellen. De touchpad is lekker groot en daardoor prettig in gebruik. Ook de hoeveelheid aansluitingen is prettig, hoewel je moet opletten. De USB-A-aansluitingen aan de rechterkant doen 'gewoon' 5Gbit/s, terwijl de USB4-aansluitingen aan de linkerkant 40Gbit/s kunnen halen. Die kun je ook het best gebruiken om een scherm met een hoge resolutie of refreshrate op aan te sluiten, want de HDMI-aansluiting beperkt zich tot HDMI 2.0. Er zijn verder nog een microSD-kaartlezer en een jackaansluiting voor audio. De Vivobook S is net als de Lenovo Slim 7x voorzien van twee ventilators om de Qualcomm-processor te koelen. Het Lpddr5-geheugen is vastgesoldeerd en de wifikaart is geïntegreerd. Je kunt daarom alleen de ssd upgraden. Dat is een normaal exemplaar van 80mm lang.

Benchmarks

De twee geteste laptops hebben onderstaande specificaties, waarbij de nieuwe Snapdragon X Elite-processor de belangrijkste is. Beide laptops zijn voorzien van Lpddr5-geheugen, want dat is het enige type dat door de soc wordt ondersteund. De Fastconnect 7800-wifikaart is geïntegreerd en ondersteunt Wi-Fi 7-netwerken. ASUS Vivobook S5507QA-MA006W Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 83ED001RMH Processor Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 Cores/threads 12/12 12/12 Gpu Qualcomm Adreno Qualcomm Adreno Werkgeheugen 16GB Lpddr5-8448 32GB Lpddr5-8448 Ssd Micron 2400 1TB Samsung PM9C1a 1TB Wifi Qualcomm FastConnect 7800 Qualcomm FastConnect 7800 Scherm 15,6", 2880x1620 pixels, oled, glanzend 14,5", 2944x1920 pixels, oled, glanzend, touch Schermpaneel Samsung ATNA56AC03-0 Lenovo LEN145WQ+ Accu 70Wh 70Wh Besturingssysteem Windows 11 Windows 11 Benchmarks Waar iedereen uiteindelijk benieuwd naar is, zijn de benchmarks. De laptops zijn voorzien van dezelfde processor, een Snapdragon X Elite X1E-78-100. Dat is de langzaamste X Elite-processor die Qualcomm kan leveren. Er zijn ook nog een X1E-80-100, een X1E-84-100 en een X1E-00-1DE. Meer over die processors kun je vinden in dit artikel. De naamgeving spreekt niet echt tot de verbeelding, maar hoe hoger het getalletje in het midden, hoe beter. Processor Qualcomm Oryon-cpu Qualcomm Adreno-gpu Qualcomm Hexagon-npu Memory Cores Total cache Max multithread- frequency Dual- coreboost Tflops Npu Tops Memorytype Transferrate Snapdragon X Elite X1E-00-1DE 12 42MB 3,8GHz 4,3GHz 4,6 45 Lpddr5x 8448MT/s X1E-84-100 12 42MB 3,8GHz 4,2GHz 4,6 45 Lpddr5x 8448MT/s X1E-80-100 12 42MB 3,4GHz 4,0GHz 3,8 45 Lpddr5x 8448MT/s X1E-78-100 12 42MB 3,4GHz None 3,8 45 Lpddr5x 8448MT/s Snapdragon X Plus X1P-64-100 10 42MB 3,4GHz None 3,8 45 Lpddr5x 8448MT/s Op het moment van schrijven krijgen de meeste laptops de X1E-78-100-processor, die een maximale klokfrequentie van 3,4GHz heeft. De processor haalt die klokfrequentie op alle cores, maar bij belasting van minder cores gaat de kloksnelheid niet omhoog zoals je gewend bent van Intel- en AMD-processors. Dat is bij de X1E-80-100 en hoger wel het geval. Daarbij kan de klokfrequentie uiteindelijk tot 4,3GHz stijgen, op maximaal twee cores. De twaalf cores zijn allemaal even snel; er is dus geen cluster zuinige E-cores, zoals Intel- en Apple-processors wel hebben. Hoewel de specificaties hierboven ondubbelzinnig lijken, zijn ze dat niet echt. Fabrikanten kunnen de chips op verschillende tdp's configureren en een ruimer budget om energie te gebruiken, levert ook de mogelijkheid tot hogere klokfrequenties op en andersom. Bij introductie demonstreerde Qualcomm de processor op een verbruik van 23 watt, maar ook op 80 watt. ASUS geeft in ieder geval aan dat het de Vivobook op 45 watt heeft afgesteld. Lenovo zegt daar niets over bij de Slim 7x, maar afgaande op de testresultaten hieronder, zal die laptop niet ver van de tdp van de ASUS af zitten. We hebben op het moment van schrijven nog geen monitoringsoftware kunnen vinden die het verbruik van de processor uitleest op dezelfde manier als dat kan bij AMD- en Intel-processors, dus het echte verbruik hebben we niet kunnen loggen. Cinebench 24 is in drie smaken te krijgen: x86 64bit, Arm en een Mac-versie die de Apple M-processors ondersteunt. Of het dus x86 of Arm is, alle testresultaten in Cinebench 24 zijn op basis van de eigen architectuur van de processor. Het blijkt dat in de multitest, waarbij alle twaalf cores aan het werk gezet worden, de prestaties behoorlijk hoog liggen. Intel en AMD hebben in deze test grotendeels het nakijken. Dat komt onder andere doordat de X Elite twaalf (P-)cores heeft en doordat Cinebench heel goed schaalt. AMD-processors hebben, tot een tdp van 54W, allemaal acht cores en Intel-processors hebben wel meer cores, maar daarbij gaat het ook deels om zuinige en dus minder snelle E-cores. Het hebben van veel cores is echter niet het hele verhaal. Als je kijkt naar de snelheid van één zo'n core, in Cinebench 24 single, dan blijkt die X Elite op het eerste gezicht niet bijzonder te presteren, want hij zit op hetzelfde niveau als een Core Ultra 9. Als je je dan bedenkt dat die Core Ultra 9 een maximale turboboost van 5,1GHz heeft, terwijl de X Elite helemaal geen speciale turbo heeft, maar gewoon een maximale kloksnelheid van 3,4GHz, dan is het alweer indrukwekkender. We hebben helaas nog geen tooltjes kunnen vinden om de kloksnelheid en het verbruik van de X Elite mee te kunnen loggen, maar Taakbeheer liet zien dat de processor gedurende Cinebench Single inderdaad op 3,4GHz draait. Per kloktik krijgt de Snapdragon-chip, in Cinebench, meer gedaan dan de Intel-processor. Cinebench 24 is dus een ideale benchmark, met een mooie schaling en op de native architectuur van de processor. Maar hoe zijn de prestaties als de processor x86-code moet emuleren? Om daar een idee van te krijgen, hebben we ook Cinebench 23 gedraaid. Die benchmark draait op M1-Macs en later wel native, maar in Windows alleen op x86. In deze test blijken de prestaties laag te liggen, vooral als je naar de snelheid van een enkele core kijkt. Het emuleren van x86-code is belangrijk. Hoewel grote softwarebouwers, zoals Adobe en Microsoft, hun software al omgebouwd hebben om de Arm-architectuur te ondersteunen, zal dat bij veel kleinere softwarepakketten minder snel gebeuren. Apple is in 2020 overgestapt op Arm en zal de ondersteuning van x86-software op een gegeven moment gaan uitfaseren. Bovendien is Apple van architectuur gewisseld, terwijl Microsoft met Windows de x86-architecturen van Intel en AMD ook gewoon blijft ondersteunen. Ontwikkelaars zullen dus twee versies van hun software moeten bouwen en hoe lekker die software draait, zal ervan afhangen hoe goed de emulatie werkt. In de bovenstaande, verouderde versie van Geekbench was het nog mogelijk om te kiezen tussen het draaien van dezelfde benchmark op Arm-architectuur of op 32bit-x86-architectuur. Of je nu kiest voor de multi- of de singlecoretest, in beide gevallen lever je ongeveer 40 procent aan prestaties in als je x86-code emuleert. Terug naar een test die wel native op Arm-hardware draait: 3DMark Night Raid. 3DMark kijkt naar de cpu en gpu, en splitst de prestaties van beide uit in aparte scores. Het gpu-resultaat is ongeveer 28.000 punten voor de Snapdragons, terwijl de snelste AMD-gpu van het moment, de 780M en de snelste Intel, de Arc 8, rond de 35.000 zitten. In de Snapdragon X is dit niet de snelste gpu. De X1E-78-100 heeft een gpu met een kracht van 3,8 teraflops, maar de snelste chips doen 4,6 teraflops, oftewel ongeveer 21 procent meer. Als je 21 procent optelt bij de score van 28.000, kom je ongeveer op 34.000 uit, oftewel ongeveer even hoog als de snelste igp's van AMD en Intel op dit moment. Er zit dus flink wat potentie in deze gpu. Helaas draait 3DMark niet op Apple-chips, dus voor die vergelijking hebben we alleen 3DMark Wild Life, waarin de Snapdragon-igp onder de gpu van de M3 presteert. Total War: Pharaoh - 1920x1080 - Medium Laptop Geïntegreerde gpu Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) Lenovo Legion 5 16IRX9 UHD Graphics (16 EU) GF RTX 4070 264,7 Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Max (16/40) M3 Max 40-core 228,4 ASUS Vivobook Pro 15 OLED Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz) GF RTX 4060 212,5 Lenovo LOQ 15ARP9 GF RTX 4060 143,1 Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro (12/18) M3 Pro 18-core 135,7 HP Pavilion Plus 16-ab0801nd Iris Xe G7 96EUs GF RTX 3050 119,0 ASUS ZenBook 14 OLED Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz) 61,9 Framework Laptop 13 Rad. 780M 60,2 Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Snapdragon X Adreno 58,0 ASUS Vivobook S 15 S5507QA Snapdragon X Adreno 56,5 Apple MacBook Air 2024 13" M3 (8/10) M3 10-core 54,9 Hoewel hij in 3DMark langzamer is dan de igp in de M3, is de gpu in Total War: Pharaoh net even sneller. Een mooi resultaat, waarin ook duidelijk wordt dat het verschil met de Intel-gpu in de Zenbook 14 met Meteor Lake-processor, niet groot is. Bovendien draait Total War: Pharaoh weliswaar native op Arm-MacBooks en op x86-Windows-machines, maar is de game niet gemaakt voor de Arm-architectuur onder Windows. De Qualcomm-chips moeten dus emuleren en weten desondanks een nette framerate neer te zetten. Het gaat echter niet altijd goed, want als je dezelfde game op Ultra-instellingen draait, gaat het mis. De feedback uit het testlab was als volgt: "Op Ultra doet die engine raar, alles zwart met soms wat witte bosjes." Het lijkt erop dat nog niet alles helemaal lekker gaat bij deze nieuwe processors. Geekbench 6 draait native op Arm- en x86-processors en is daarom een mooie manier om onderling de vergelijking te maken. In deze benchmark is het testresultaat wat minder indrukwekkend dan in Cinebench. De Snapdragon X zit op het niveau van de Intel Meteor Lake-processors. DaVinci Resolve - 2024 Laptop Cpu/soc Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter) HP Pavilion Plus 16-ab0801nd Ci7-13700H 4m41s Apple MacBook Pro 2023 16" M3 Pro (12/18) M3 Pro 12-core 9m13s Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS 9m55s ASUS Vivobook S 15 S5507QA SD X Elite X1E-78-100 15m51s Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 SD X Elite X1E-78-100 17m22s Van DaVinci Resolve is kortgeleden een Windows-Arm-versie uitgebracht. De software is nog in bèta, maar geeft wel een mogelijkheid om de Qualcomm-chip native te laten draaien en te vergelijken met Intel-, AMD- en Apple-chips. In deze test exporteren we een video die gemaakt is op basis van 4k-bronmateriaal, waarbij overgangen en andere effecten zijn toegevoegd. De software leunt op de cpu, maar ook op de gpu. Tijdens het draaien van de test bleek de kloksnelheid van de ASUS rond de 3,3GHz te liggen, terwijl de Lenovo rond de 3GHz zat, wat terug te zien is in de rendertijd. De Pavilion Plus is voorzien van een RTX 3050-videokaart, wat ook bijdraagt aan het goede resultaat van die laptop. Tot slot draaien we Blender, waarin we herhaaldelijk dezelfde eenvoudige afbeelding renderen. Loopt de processor warm doordat de koeling niet toereikend is of doordat hij te lang zijn tdp-budget heeft overschreden, dan loopt de rendertijd op. In het geval van de Lenovo is er iets raars aan de hand; die laptop gaat na verloop van tijd ineens sneller werken: wellicht iets wat Lenovo met een biosupdate nog kan oplossen. De ASUS heeft een mooie constante rendertijd en dus geen last van throttling.

Beeldkwaliteit, geluidsproductie en accuduur

Het belangrijkste nieuws aan de Vivobook en Slim 7x is de nieuwe Snapdragon X Elite-processor, maar voor de volledigheid testen we ook de andere gebruikelijke zaken, te beginnen met de beeldkwaliteit. Om daar metingen aan te verrichten, maken we gebruik van Portrait Displays Calman Color Calibration-software en een Spectracal C6-colorimeter. Beide laptops hebben een oledscherm, met hoge resolutie en hogere refreshrate. De ASUS heeft een paneel van Samsung, met een resolutie van 2880x1620 pixels en een refreshrate van 120Hz. De beeldverhouding is 'gewoon' 16:9, maar de resolutie levert een mooi scherp beeld op. Het paneel in de Lenovo identificeert zich in software alsof Lenovo het zelf ontwikkeld heeft, maar komt waarschijnlijk ook van Samsung. Het heeft een nog iets exotischere resolutie van 2944x1840 pixels, wat een 16:10-beeldverhouding geeft. De schermdiagonaal is 14,5", waardoor het beeld nog wat scherper is dan bij de ASUS. Het heeft bovendien een refreshrate van 90Hz. Het beste scherm zit ook in de duurste laptop, want de Lenovo haalt bijna 500cd/m², terwijl de ASUS richting de 400cd/m² gaat. De ASUS is wel iets beter gekalibreerd, maar het verschil is zo klein dat je het niet ziet, zelfs niet als de laptops naast elkaar staan. De oledschermen kunnen zonder problemen meer dan de gebruikelijke sRGB-kleurruimte weergeven. We meten sRGB en Display P3, en in beide gevallen is de kalibratie netjes. Prima schermpjes kortom. Geluidsproductie Beide laptops zijn voorzien van twee ventilators om de X Elite-processor te koelen. We meten de geluidsproductie van die ventilators met behulp van een Larson Davis 831C-geluidsmeter met een 378A04-microfoon die is voorzien van een voorversterker. De microfoon heeft een noisefloor van 5,5dB(A). Door onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidarme ruimte ongeveer 10dB(A). Als we een veilige marge nemen, kunnen we vanaf 12dB(A) consistente metingen uitvoeren. We meten de geluidsdruk op 50cm afstand, onder een hoek van 45 graden. Het testen doen we in vier scenario's: WebXPRT simuleert webbrowsen,-pcMark 10 is representatief voor wat zwaarder desktopgebruik en Blender is een zware multithreaded workload voor de cpu. We meten de geluidsdruk over de periode die iedere test duurt en drukken het resultaat uit in een gemiddelde, LAeq, in dB. Je zou misschien verwachten dat de Qualcomm-processors zuinig zijn en dus weinig koeling nodig hebben, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De X Elite in de ASUS werkt op 45 watt en aan de benchmarkresultaten te zien zit de Lenovo-processor daar niet ver vanaf. Om die warmte onder vollast kwijt te raken, hebben beide fabrikanten hun laptops voorzien van twee ventilators en die hoor je, afhankelijk van de belasting. WebXPRT simuleert webbrowsen en dan hoor je de ventilators alleen in een heel stille omgeving. BIj-pcMark ligt de belasting wat hoger en hoor je al meer. De zwaarste belasting die we op deze laptops loslaten, is met behulp van Blender. Daarin is de Slim 7x stiller dan de MacBooks van Apple, maar de ventilator in de Vivobook gaat voluit blazen en is even luidruchtig als een gamelaptop. Accuduur Tot slot kijken we naar de accuduur. Daarover geven de fabrikanten hoog op. De Lenovo moet ruim zestien uur kunnen webbrowsen, maar dan wel bij een lage helderheid van 150cd/m², terwijl videospelen bijna 24 uur lang kan. ASUS houdt het op 18 uur voor de Vivobook S bij dezelfde helderheid en het afspelen van een 1080p-video. De Tweakers-accutest komt uit op dertien uur, voor beide laptops. Beide modellen hebben een 70Wh-accu. Het scherm van de Lenovo is weliswaar kleiner, maar heeft ook meer pixels dan dat van de ASUS, waardoor ze op dezelfde accuduur uitkomen. Die accuduur is op zich goed, maar geen nieuw record. De Arm-chips doen in de browsetest niets wat niet kan met een x86-processor. Dat verandert bij de-pcMark-accutest, waarin browsen, het starten en gebruiken van software zoals LibreOffice en videobellen worden gesimuleerd. De accuduur in die test is bijzonder lang, liefst elf uur voor de Lenovo en gelet op de testresultaten die tot nu toe in onze database staan, is dat een nieuw record. De bijbehorende scores zijn vrij laag, maar daarbij moet opgemerkt worden dat deze test niet voor Arm-hardware geoptimaliseerd is. De laptops halen die lange accuduur dus terwijl ze x86 emuleren.

Conclusie