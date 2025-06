AMD kondigt Ryzen AI 300-laptopprocessors aan met Zen 5-cores en snellere npu

AMD introduceert een nieuwe serie laptopprocessors op basis van de Zen 5-architectuur. De cpu's krijgen maximaal 12 cores en beschikken over een snellere npu voor AI-rekentaken. AMD introduceert ook een nieuwe naamgeving: de chips komen beschikbaar in een Ryzen AI 300-serie.

AMD kondigde zijn Ryzen AI 300-laptopprocessors op maandag aan tijdens zijn Computex 2024-keynote. De processors beschikken over een Zen 5-architectuur, net als de Ryzen 9000-desktopprocessors die ook op maandag zijn aangekondigd. AMD noemt deze nieuwe microarchitectuur een 'fundamentele' upgrade ten opzichte van Zen 4, met een ipc-verbetering van gemiddeld 16 procent. Dat wil zeggen dat de Zen 5-cpu's gemiddeld 16 procent sneller zijn bij gelijke kloksnelheden en coreaantallen.

Net als bij de voorgaande Phoenix-laptopprocessors van AMD, combineert de chipmaker Zen 5-kernen met Zen 5c-cores. Die laatste zijn geoptimaliseerd voor een hogere dichtheid, waardoor het bedrijf meer cores op een kleiner oppervlak kan plaatsen. De cores zijn gebaseerd op dezelfde architectuur als Zen 5 en bieden dezelfde features. Dat is andere aanpak dan Intel, wiens efficiëntere E-cores een andere architectuur hebben. De Zen 5c-cores draaien wel op een lagere kloksnelheid, hoewel AMD daarover geen details deelt tijdens zijn keynote.

Tijdens zijn presentatie toonde AMD twee verschillende Ryzen AI 300-processors. De fabrikant noemt een Ryzen AI 9 HX 370-processor met 4 Zen 5-cores en 8 Zen 5c-cores, voor een totaal van 12 cores en 24 threads. Dit model beschikt daarnaast over een Radeon 890m-igpu met 16 compute-units, vermoedelijk op basis van RDNA3. De Ryzen AI 9 365 beschikt op zijn beurt over 4 Zen 5 en 6 Zen 5c-cores, voor een totaal van 10 kernen. Dit model krijgt daarnaast een Radeon 880m-igpu met 12 CU's.

AMD's Ryzen AI 300-laptopprocessors Cpu Architectuur Cores/Threads Boostclock Cache (L2+L3) Gpu Npu Ryzen AI 9 HX 370 Zen 5(c) 12C/24T

(4x Zen 5, 8x Zen 5c) Tot 5,1GHz 36MB Radeon 890M

(16 CU's) 50Tops Ryzen AI 9 365 Zen 5(c) 10C/20T

(4x Zen 5, 6x Zen 5c) Tot 5,0GHz 34MB Radeon 880M

(12 CU's) 50Tops

De genoemde Ryzen AI 300-laptopprocessors krijgen allebei een nieuwe neural processing unit, op basis van een XDNA2-architectuur. Volgens de fabrikant haalt deze vernieuwde npu tot 50Tops aan AI-rekenkracht. De npu is daarmee krachtiger dan die in de Qualcomm Snapdragon X-socs en Intels Lunar Lake-processors, die beide tot 45Tops leveren. AMD introduceerde zijn eerste npu in de voorgaande Ryzen 7040-laptopprocessors, toen nog met een rekenkracht van 10Tops.

Met de nieuwe XDNA2-npu zijn de nieuwe AMD-processors ook geschikt voor het Copilot+ PC-programma van Microsoft. Dat betekent dat ze ondersteuning krijgen voor bepaalde AI-functies in Windows 11, zoals de Recall-'snapshotfunctie'. Microsoft eist voor Copilot+ dat de pc of laptop een npu van minimaal 40Tops heeft, naast ten minste 16GB geheugen en 256GB ssd-opslag.

AMD deelt verder enkele benchmarks van zijn Ryzen AI 9 HX 370-processor. Die is volgens de fabrikant 11 procent sneller dan Apples M3-chip bij gebruik van Premiere Pro, tot 70 procent sneller in de Cinebench 2024-benchmark en tot 98 procent sneller in renderen met Blender. In gaming is de chip volgens AMD gemiddeld tot 36 procent sneller dan een Intel Core Ultra 185H-processor. Er zijn nog geen onafhankelijke benchmarks beschikbaar.

AMD meldt dat verschillende oem's werken aan laptops met de nieuwe Ryzen AI 300-chips. Dat gaat onder meer om Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo en MSI. De fabrikant zegt dat de eerste laptopmodellen met deze chips in juli beschikbaar komen, maar meldt daarbij geen concretere releasedatum.