AM5-platform van AMD krijgt minimaal tot en met 2027 ondersteuning

AMD blijft minstens tot en met 2027 nieuwe AM5-processors uitbrengen. Dat bevestigt AMD-ceo Lisa Su tijdens haar Computex 2024-keynote. Het AM5-platform werd in 2022 geïntroduceerd en krijgt daarmee tenminste vijf jaar lang ondersteuning.

AMD meldde tijdens de keynote dat het bedrijf zijn ondersteuningsbelofte voor AM5 gaat uitbreiden. De fabrikant zei eerst dat het AM5-platform tot en met 2025 ondersteund zou worden, maar dat is nu met minstens twee jaar opgerekt. Het bedrijf wil dat AM5 daarmee in de voetsporen van het voorgaande socket AM4 treedt, dat in 2017 op de markt kwam en nog steeds wordt ondersteund met nieuwe processors op basis van de oudere Zen 3-architectuur.

Ceo Lisa Su deed de aankondiging tijdens haar Computex 2024-keynote, waar het bedrijf ook Ryzen-desktopprocessors op basis van de nieuwe Zen 5-architectuur zal aankondigen. Deze cpu's zullen ook, later deze zomer, beschikbaar komen voor socket AM5. Die zullen wel beschikbaar komen met nieuwe X870-chipsets, hoewel de cpu's ook op oudere AM5-moederborden zullen werken.