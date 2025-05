Gigabyte bevestigt naam AMD Ryzen 9000 op website

Gigabyte meldt op zijn website dat de volgende generatie AMD-processors Ryzen 9000 gaat heten. De hardwarefabrikant vermeldt de volgende generatie AMD-processors in een nieuwsbericht over een bios-update voor Gigabyte AM5-moederborden.

De bios-update is volgens Gigabyte niet enkel bestemd voor de huidige AMD Ryzen 7000- en 8000-processoren, maar ook voor de 'aankomende' AMD Ryzen 9000-processors. Of daarmee alle Ryzen 9000-processoren worden bedoeld is niet duidelijk, want meer details worden er niet vermeld.

AMD heeft de AMD Ryzen 9000-reeks nog niet officieel aangekondigd. Uit een roadmap uit 2022 blijkt wel dat er in 2024 nieuwe processors van het bedrijf zullen verschijnen die gebaseerd zijn op de AMD Zen 5-architectuur. AMD zou deze chips op de 3nm- en 4nm-procedé's laten produceren. AMD heeft toen ook aangegeven dat er grote wijzigingen in de chiparchitectuur mogen worden verwacht.