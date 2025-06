'Screenshots tonen AMD Ryzen 8000-apu met hybride Zen 5-architectuur'

Er zijn twee vermeende screenshots opgedoken van wat CPU-Z- en HWiNFO-tests van een AMD Ryzen 8000-apu lijken te zijn. Het zou om engineeringsamples van de mobiele Strix Point-processor gaan met een hybride architectuur met Zen 5- en Zen 5c-cores.

Volgens de screenshots, gepubliceerd door het relatief onbekende Performancedatabases, heeft de onaangekondigde apu van AMD een 45W-tdp. Verder concludeert VideoCardz dat de specificaties verwijzen naar vier Zen 5-cores en acht Zen 5c-cores, respectievelijk met acht en zestien threads. Ieder van de vier Zen 5-cores heeft volgens de screenshots toegang tot 1MB L2-cachegeheugen, terwijl de Zen 5c-cores mogelijk twee 1MB-L2-caches delen.

De informatie moet wel met een korrel zout genomen worden, aangezien het niet duidelijk is hoe het gelinkte platform aan de screenshots is gekomen. Daarbij herkent de gebruikte software niet alle specificaties, wat onder meer blijkt uit het feit dat de standaard klokfrequentie van de laptopchip 8,8GHz zou zijn, wat extreem onwaarschijnlijk is.

Het is daarentegen niet voor het eerst dat er gesproken wordt over een hybride architectuur voor de Strix Point-generatie apu's. Zo verschenen er al vaker benchmarks van wat een laptopprocessor met vier Zen 5-cores en acht Zen 5c-cores leek te zijn. Deze cores doen in theorie effectief dienst als respectievelijk prestatie- en energiezuinige cores, aangezien de c-serie architecturen bedoeld zijn als compactere, minder prestatiegerichte cores. Intel gebruikt al langer een dergelijke hybride architectuur.