Documenten tonen Strix Point-cpu's, en Granite Ridge met tdp van maximaal 170W

Er zijn nieuwe details opgedoken van zowel de mobiele als desktop-cpu's van AMD's aankomende en Zen 5-architectuur. Het gaat om zowel informatie over de Strix Point-apu's voor laptops als de AMD 8000-serie, die Granite Ridge gaat heten. Die laatste krijgt een tdp van 105W of 170W.

Leaker momomo_us toonde screenshots van een verzendbrief waarop verschillende cpu's staan weergegeven. Die documenten lijken te bevestigen dat AMD later dit jaar nog meerdere Granite Ridge-modellen zal uitbrengen. De documenten noemen twee modellen. Een daarvan is een model met zes cores met een tdp van 105W met een A0-stepping. Het andere model heeft een tdp van 170W met een B0-stepping en acht cores. De Granite Ridge-cpu's zijn de nog onbevestigde desktop-cpu's op basis van Zen 5-architectuur die AMD naar verwachting tijdens Computex introduceert. Daarvan bleek eerder al dat ze op 4nm-procedé worden gebakken, maar verder zijn er nog maar weinig details over bekend.

In een bijna gelijktijdig lek door leaker harukaze5719 staan ook details over de apu's voor laptops, die als Strix Point bekend staan. Uit die documenten blijkt dat er in ieder geval twee varianten van die apu's uitkomen. Dat zijn Ryzen 7- en Ryzen 9-modellen, die een tdp van 128W hebben. Over die Strix Point-apu's is de laatste maanden wel meer uitgelekt. Daarvan bleek eerder al dat die met een hybride architectuur met Zen 5- en Zen 5c-cores uitkomen. De apu's krijgen ook een geïntegreerde 'RDNA 3.5'-gpu en een verbeterde Ryzen AI-engine. Ze worden volgens de fabrikant geproduceerd op een 'geavanceerde node', wat vermoedelijk TSMC's 3nm-procedé is.

In de gelekte documenten staat ook een verwijzing naar twee modellen die Fire Range heten. Dat zouden mogelijk high-end-apu's kunnen zijn, waarvan in de documenten staat dat ze een tdp van 55W hebben. Er zouden in ieder geval twee modellen van uitkomen: een Ryzen 7-model met acht cores en een Ryzen 9-model met zestien cores.