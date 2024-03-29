Compressietool xz lijkt malware te bevatten, Linux-distro's waarschuwen

De ontwikkelaars van meerdere Linux-distributies waarschuwen voor een ernstige kwetsbaarheid in de veelgebruikte compressietool xz en bijbehorende libraries. In versies 5.6.0 en 5.6.1 lijkt een backdoor te zitten waarmee een aanvaller toegang tot systemen kan krijgen. Onder andere Fedora, Debian en SUSE waarschuwen gebruikers de nieuwste versies van de distro's niet te gebruiken.

Onderzoekers hebben een ernstige kwetsbaarheid ontdekt in de upstream van xz, een compressietool die standaard in veel verschillende Linux-distributies voorkomt. In de tarballs van de tool wordt in versie 5.6.0 en het recentere 5.6.1 een .m4-bestand meegeleverd waarin instructies staan om een automake aan te maken die niet in de originele repo horen te staan. Die instructies worden onder andere gebruikt als de package liblzma wordt aangemaakt. Die package wordt weer door verschillende tools, waaronder sshd, gebruikt en kan daarmee zorgen voor een supplychainaanval. De bug wordt sinds donderdag getrackt als CVE-2024-3094, maar dat is alleen door Red Hat bevestigd.

Red Hat waarschuwt voor de kwetsbaarheid en raadt specifiek Fedora Rawhide-gebruikers aan die installaties per direct niet meer te gebruiken. Fedora 40-installaties zouden niet getroffen zijn door de kwetsbaarheid, maar Red Hat waarschuwt dat gebruikers alsnog beter naar een 5.4-build of lager van xz moeten downgraden. In Rawhide voegt Red Hat een update toe die dat doet.

Ook OpenSUSE waarschuwt voor de bug. De ontdekker van de bug meldt dat in ieder geval ook Debian kwetsbaar is; Andres Freund merkte de bug op toen hij ontdekte dat inloggen via ssh op Debian erg traag was, wat door de extra payload leek te komen. Inmiddels waarschuwt ook Debian voor de bug, al lijken de stabiele distro's zelf niet kwetsbaar.

De kwetsbaarheid lijkt een maand geleden te zijn ontstaan in 5.5.1alpha-0.1 van xz en zou werken tot aan 5.6.1.-1. Inmiddels is de package van xz teruggedraaid naar de upstream van versie 5.4.5, waardoor de bug niet zomaar terechtkomt op systemen die xz of xz-utils bevatten. Debian-, Fedora-, SUSE- en andere Linux-gebruikers kunnen daarom het beste de xz- of xz-utils-package bijwerken zodat de tool wordt teruggedraaid naar de oudere, niet-kwetsbare versie.