Linux-kernel 5.17 met betere ondersteuning voor Ryzen-cpu's is uit

Linus Torvalds heeft Linux-kernel 5.17 uitgebracht. De kernel heeft onder andere betere ondersteuning voor RISC-V- en AMD-cpu's. De ontwikkeling liep vertraging op door Spectre-achtige cpu-problemen, maar die zijn inmiddels opgelost.

In de nieuwe kernel zit vooral veel ondersteuning voor Ryzen-cpu's van AMD. Zo is er een nieuwe P-state-driver waarmee gebruikers van Zen 2-cpu's de kloksnelheden per kern beter kunnen regelen, sorteert de kernel vast voor op de komst van Lpddr5 door de workloads daarvoor te verminderen en is Smart Trace Buffer nu volledig geïntegreerd. De kernel heeft ook ondersteuning voor page tables voor RISC-V-cpu's, waardoor die tot wel 64TB aan fysiek geheugen kunnen ondersteunen. Voor AArch64-architectuur is er support voor kernel concurrency sanitizer en de kernel krijgt een nieuwe random number generator, die voortaan is gebaseerd op Blake2.

De kernelversie zou aanvankelijk al een week eerder uitkomen, maar hoofdontwikkelaar Torvalds wilde eerst nog een aantal extra bugs oplossen. Het ging vooral om een aantal Spectre-achtige cpu-kwetsbaarheden waarvan nog geen details bekend zijn, maar die wel tijd hebben gekost om te repareren.

Inmiddels is Torvalds alweer bezig met de 5.18-kernel, waarvoor hij in de afgelopen dagen al verschillende pull requests heeft gekregen. Kernel 5.18 wordt volgens hem een grotere release, die 'hopelijk minder drama met zich meebrengt'.