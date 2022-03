AMD kondigt Instinct MI210-accelerator met 64GB HBM2e en PCIe-formfactor aan

AMD heeft een Instinct MI210 PCIe-gpu voor datacenters en high-performance computing aangekondigd. De Instinct MI210 beschikt over een enkele CDNA 2-die met 104 compute-units, 64GB HBM2e-geheugen en een PCIe-formaat met een PCIe 4.0 x16-interface.

De AMD Instinct MI210 beschikt over een enkele CDNA 2-gpu, waar de huidige MI250 en MI250X bestaan uit twee gpu-dies. De nieuwe PCIe-kaart heeft 104 compute-units, wat gelijkstaat aan 6656 streamprocessors. De maximale kloksnelheid bedraagt daarbij 1,7GHz. De gpu wordt gemaakt op TSMC's N6-procedé. De kaart beschikt verder over 64GB HBM2e-geheugen met ecc en een 4096bit-geheugenbus, wat volgens AMD goed moet zijn voor een maximale geheugenbandbreedte van 1638,4GB/s. In de praktijk is de kaart hiermee een halve MI250, die beschikt over twee CDNA 2-dies en ook dubbel zoveel geheugen heeft.

AMD voorziet de Instinct MI210 van drie Infinity Fabric-links. Daarmee kan de kaart verbonden worden met een of drie andere MI210-accelerators, waarmee de MI210 kan werken in clusters met twee of vier kaarten. Aangezien de kaart bedoeld is voor gebruik in serverbehuizingen, krijgt de MI210 een passieve koeler met dualslotontwerp. De kaart heeft daarbij een 8-pinsaansluiting voor stroom. De tdp bedraagt 300W.

Wat rekenkracht betreft, claimt AMD dat de kaart FP64 en FP32 Vector-prestaties van 22,6Tflops haalt. Daarbij moet de kaart 45,3Tflops aan FP64 en FP32 Matrix-rekenkracht bieden. De FP16-prestaties moeten op 181Tflops liggen. Dat alles is vrijwel precies de helft van de Instinct MI250-rekenkracht, wat gezien de specificaties niet verrassend is.

AMD vergelijkt zijn Instinct MI210-accelerator met de A100 PCIe-accelerator van Nvidia. Het bedrijf claimt dat zijn MI210 'tot 2,3 keer zo snel' is als die gpu, afhankelijk van de workload. De aankondiging van AMD komt echter vlak voor Nvidia's GTC 2022-presentatie. Tijdens die presentatie zal het bedrijf naar verwachting de opvolger van de A100 presenteren, in de vorm van de Hopper-architectuur voor datacenterchips en hpc-doeleinden. De presentatie van Nvidia vindt op dinsdagmiddag 16.00 uur Nederlandse tijd plaats.