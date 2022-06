Nieuwe AMD Ryzen 4000- en 5000-cpu's zijn binnenkort te koop vanaf 99 dollar

AMD introduceert voor het eerst in lange tijd budgetprocessors voor de losse verkoop, met 99 dollar als vanafprijs. In de afgelopen jaren focuste AMD zich vooral op het hogere segment; de instapper van de Ryzen 5000-serie kostte bijvoorbeeld 220 euro. Daar komt nu verandering in.

In totaal introduceert AMD dit voorjaar zes processors, waarvan de helft is gebaseerd op de Zen 3-core, die we kennen van de Ryzen 5000-serie. De drie goedkoopste processors maken echter nog gebruik van de oudere Zen 2-architectuur en krijgen zodoende een plekje in de Ryzen 4000-reeks.

Opvallend is dat de zes processors in totaal op drie verschillende chips zijn gebaseerd. Bij de Ryzen 4000-chips gaat het telkens om Renoir-dies, die tot nu toe vooral voor laptopprocessors werden ingezet. Die chip heeft een geïntegreerde gpu, maar die is bij de Ryzen 3 4100 en Ryzen 5 4500 uitgeschakeld. Bij de Ryzen 5 4600G is de igpu wel actief.

De Ryzen 5 5500 is helemaal een buitenbeentje, want deze nieuwe processor is als enige gebaseerd op Cezanne. Dat is de chip van de Ryzen 5 5600G en Ryzen 7 5700G; in feite gaat het dus om een 5600G met uitgeschakelde igpu. De Ryzen 5 5600 en Ryzen 7 5700X maken tot slot gebruik van dezelfde Vermeer-chip als de reguliere Ryzen 5000-desktopprocessors. Die technische specificaties heeft AMD overigens niet zelf bekendgemaakt, maar vallen af te leiden uit de hoeveelheden cache van elk model.

De nieuwe Ryzens mogen vanaf 4 april worden verkocht. Alleen de Ryzen 7 5700X wordt zonder koeler geleverd, de Ryzen 3's en 5's komen met een Wraith Stealth in de doos.