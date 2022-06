Mozilla verwijdert Russische zoekmachines uit Firefox

Mozilla heeft de Russische zoekmachines Yandex en Mail.ru weggehaald uit Firefox. Tot aan versie 98 kon Firefox die zoekmachines bevatten en als optie aanbieden in de zoekbalk, maar met versie 98.0.1 verdwijnt de optie.

Als gebruikers een van de twee Russische zoekmachines als standaard ingesteld hadden staan, dan zal Firefox in plaats daarvan gebruikers naar Google leiden, zegt Mozilla. Dat is alleen mogelijk met aangepaste versies die Yandex, Mail.ru en Ok.ru zelf aanboden. Standaard zijn de zoekmachines niet te vinden in Firefox.

Het is onbekend waarom Mozilla deze stap zet. Met versie 98 zei Mozilla al dat de standaardzoekmachine wellicht was gewijzigd voor sommige gebruikers. Het lijkt geen verband te houden met de invasie van Rusland in Oekraïne, want de wijziging zou al gespot zijn in december 2021. In de releasenotes van versie 98 zei Mozilla dat het kwam doordat er geen contract meer was met sommige zoekmachines.

Gebruikers die hechten aan Yandex of Mail.ru kunnen de zoekmachine nog altijd handmatig toevoegen aan Firefox en op die manier instellen. Mozilla heeft verder niet uitgebreid gereageerd op het verdwijnen van de zoekmachines.