Yandex rondt verkoop Russische activiteiten af en gaat verder als Nebius Group

De verkoop van de Russische activiteiten van Yandex is afgerond. Het techbedrijf gaat verder onder de naam Nebius Group en wil zich richten op de ontwikkeling van technologie voor onder andere cloudopslag en zelfrijdende auto's.

In februari van dit jaar werd bekend dat Yandex zijn Russische activiteiten voor omgerekend 4,8 miljard dollar heeft verkocht aan lokale investeerders. Die verkoop is nu afgerond. Het bedrijf laat weten 'alle banden met Rusland' te hebben verbroken. Oprichter Arkady Volozh zal bovendien terugkeren als ceo, meldt persbureau Bloomberg. Twee jaar geleden legde de Rus zijn functie neer nadat hij op de sanctielijst van de Europese Unie terecht was gekomen. De EU trok de sancties tegen Volozh eerder dit jaar weer in.

Yandex werd lange tijd gezien als de Russische tegenhanger van Google vanwege zijn zoekmachine en andere diensten, zoals e-mail en navigatie. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne stond het bedrijf steeds meer onder druk om censuur toe te passen bij zijn diensten. Het bedrijf was vervolgens verwikkeld in langdurige onderhandelingen met het Kremlin om de Russische activiteiten af te splitsen van het moederbedrijf, dat formeel in Nederland is gevestigd.