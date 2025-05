Yandex verkoopt Russische bedrijfsonderdelen voor 4,8 miljard euro

Yandex, het techbedrijf achter de gelijknamige zoekmachine die vaak beschreven wordt als 'het Russische Google', heeft zijn Russische activiteiten verkocht voor omgerekend 4,8 miljard euro aan lokale investeerders.

Yandex was de afgelopen anderhalf jaar verwikkeld in onderhandelingen met het Kremlin om de Russische activiteiten van het techbedrijf af te splitsen van die van het moederbedrijf dat in Nederland gevestigd is. Bloomberg spreekt van de 'hoogst gewaardeerde deal' als het gaat om bedrijven die Rusland hebben verlaten na de Russische invasie in Oekraïne. Het management van Yandex krijgt het grootste belang in het bedrijf in handen en een fonds van oliemaatschappij Lukoil neemt een belang van 10 procent in.

Door de verkoop van de Russische bedrijfsonderdelen kan het moederbedrijf van Yandex, dat een nieuwe merknaam krijgt, zich richten op het ontwikkelen van andere internationale projecten, waaronder een AI-cloudplatform en technologieën voor zelfrijdende voertuigen.

De verkoopprijs van 475 miljard roebel, omgerekend 4,8 miljard euro, bevat een verplichte korting van 50 procent op de 'reële waarde', vanwege regels van de Russische overheid als het gaat om exits van westerse bedrijven. De deal wordt in twee delen uitgevoerd: deels in contanten en deels in aandelen, na goedkeuring van de aandeelhouders en regelgevende instanties.