Nokia gaat weg uit Rusland

Netwerkleverancier Nokia vertrekt uit Rusland. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De stap heeft gevolgen voor de tweeduizend werknemers van het bedrijf in Rusland. Nokia was zijn activiteiten in het land al aan het afbouwen.

Rusland zorgde voor 2 procent van de omzet voor Nokia, zegt het bedrijf. In een toelichting tegenover AFP zegt een woordvoerder dat de stap gevolgen heeft voor de 2.000 medewerkers van het bedrijf, waarvan 200 in r&d werken. Als zij hun baan buiten Rusland kunnen voortzetten, dan zal Nokia aanbieden om dat te doen.

Nokia was zijn activiteiten al aan het afbouwen nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Ook concurrent Ericsson heeft dat al gedaan. Daarmee zijn Russische netwerken afhankelijk van netwerkleveranciers die uit China komen, een land dat wel zaken wil doen met Rusland.

Nokia zegt dat het vanwege humanitaire redenen gaat proberen om ervoor te zorgen dat netwerken in de lucht blijven, zolang dat kan in overeenstemming met sancties. Dat moet ervoor zorgen dat Russen toegang blijven hebben tot internet via de netwerkapparatuur die Nokia heeft geleverd.