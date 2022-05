'Rusland leidt internet in Oekraïense provincie Kherson om via eigen land'

Rusland lijkt het internetverkeer in de Oekraïense provincie Kherson sinds zondag via de infrastructuur van Russische providers te laten lopen in plaats van via Oekraïense netwerken. De verbinding lag in het afgelopen weekend kort plat.

Traceroutes tonen aan dat internetverkeer van klanten van de Zuid-Oekraïense provider Khersontelecom sinds 1 mei via de Russische providers Miranda en Rostelecom verlopen en niet meer via Oekraïense infrastructuur. Dat meldt NetBlocks, dat belemmeringen in internetconnectiviteit in onder andere conflictgebieden monitort. Miranda is een provider die ook internetverbindingen in de Krim aanbiedt en voor de upstream van Rostelecom afhankelijk is.

De internetverbinding in Kherson is daarmee hersteld nadat deze zaterdag 30 april wegviel. Verschillende providers gaven toen aan geen netwerkverbinding meer te hebben en volgens NetBlocks verklaarde een daarvan dat het 'helaas geen ongeluk was'. Rusland bezet delen van de regio en lijkt deze te willen annexeren. Vorige maand maakten de Russische autoriteiten volgens het Russische nieuwsagentschap RIA bekend de roebel in te willen voeren in Kherson en de Oekraïense hryvnia te willen uitfaseren.