Rusland voerde vlak voor invasie cyberaanval uit op satellietnetwerk volgens EU

De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten beschuldigen Rusland van het uitvoeren van een cyberaanval op een satellietnetwerk vlak voor de invasie in Oekraïne. De cyberaanval had niet alleen gevolgen voor Oekraïne, maar ook voor Europese internetgebruikers.

Volgens de Europese Unie heeft Rusland op 24 februari een uur voor het begin van de invasie in Oekraïne een cyberaanval uitgevoerd op het satellietnetwerk KA-SAT. Dit netwerk wordt beheerd door het bedrijf Viasat en levert diensten aan overheidsinstellingen en bedrijven in Oekraïne, maar ook in verschillende lidstaten van de Europese Unie.

De cyberaanval richtte schade aan in Oekraïne, maar zorgde er ook voor dat er internetdiensten in lidstaten van de EU uitvielen. Ook kwamen windmolens in Duitsland stil te staan door de aanval, volgens de Britse veiligheidsdienst.

De Europese Unie noemt de aanval onacceptabel. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Tot op heden ontkent Rusland alle betrokkenheid bij cyberaanvallen die voor of tijdens de oorlog in Oekraïne hebben plaatsgevonden.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft het land Rusland al meerdere malen beschuldigd van cyberaanvallen. Voor sommige aanvallen zeggen de autoriteiten ook bewijs te hebben. Onder andere overheidsinstellingen en banken zouden doelwit zijn van aanvallen door hackers.