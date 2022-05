Clearview AI stopt met verkoop gezichtsherkenningsdata aan Amerikaanse bedrijven

Clearview AI belooft zijn gezichtherkenningsdatabase niet meer te verkopen aan private bedrijven in de VS. Het bedrijf doet dat na een schikking met de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU. Het bedrijf mag nog wel diensten verlenen aan de overheid.

Als onderdeel van de schikking stemt Clearview AI in met een permanent verbod op de verkoop of gratis distributie van zijn gezichtherkenningsdatabase aan individuen of private bedrijven binnen de Verenigde Staten. Die database bestaat uit foto's van gezichten, die onder meer gescrapet zijn van sociale netwerken als Facebook. Het bedrijf zei in 2020 al dat het zijn contracten met private bedrijven zou stopzetten, maar dat verbod is nu permanent vastgelegd.

Het bedrijf stopt de komende vijf jaar ook volledig met het aanbieden van zijn diensten in de staat Illinois, in overeenkomst met de Illinois Biometric Information Privacy Act. Dat geldt ook voor overheidsinstanties in die staat, die normaliter een uitzondering hebben op die BIPA-wet. Het bedrijf mag nog wel zakendoen met de federale overheid en Amerikaanse overheidsinstanties en politiebureaus buiten Illinois.

Verder mogen inwoners van Illinois een opt-outverzoek insturen, waarna Clearview AI hun foto's uit zijn database moet verwijderen. Het bedrijf zegt toe 50.000 dollar te investeren in advertenties voor die opt-outoptie. Het bedrijf gaat de komende vijf jaar ook verder met het filteren van nieuwe foto's van inwoners uit Illinois.

De American Civil Liberties Union ziet de schikking als een overwinning. "Door Clearview te verplichten zich te houden aan de baanbrekende biometriewet van Illinois, niet alleen in de staat, maar in het hele land, toont deze schikking aan dat sterke privacywetten echte bescherming kunnen bieden tegen misbruik", schrijft een deputy director van het ACLU Speech, Privacy en Technology-project.

Clearview AI is in het verleden meermaals in opspraak gekomen. Het bedrijf zet scrapingtools in om foto's van publieke bronnen als sociale media te vergaren voor zijn gezichtsherkenningsdatabase, zonder dat het daarvoor toestemming heeft van de personen die op de foto's staan. Het bedrijf stelt dat dit is toegestaan, omdat het openbare gegevens betreft. Clearview wordt bijvoorbeeld ingezet door politie-instanties en in Oekraïne.

Verschillende privacytoezichthouders hebben Clearview AI eerder beboet vanwege het verwerken van gegevens zonder daar toestemming voor te hebben. De Italiaanse privacytoezichthouder GPDP gaf het bedrijf pas nog een boete van 20 miljoen euro, omdat Clearview 'onrechtmatig biometrische gegevens van Italiaanse burgers verzamelt'. De Britse privacytoezichthouder ICO is van plan datzelfde te doen. Frankrijk en Australië droegen Clearview eerder op om alle gegevens van hun burgers te verwijderen.