Britse waakhond geeft Clearview boete van 9 miljoen euro voor verzamelen foto's

De Britse privacytoezichthouder ICO geeft het bedrijf Clearview een boete van 7,5 miljoen pond, omgerekend momenteel ongeveer 8,9 miljoen euro, voor het verzamelen van foto's van Britten. Clearview moet de data verwijderen, zegt de ICO.

De ICO neemt Clearview vijf dingen kwalijk bij het verzamelen van openbaar beschikbare foto's om die in een database op te slaan en er gezichtsherkenning op toe te passen. Ten eerste heeft Clearview mensen niet laten weten dat ze in de database staan en gebruikt het de informatie daardoor niet transparant. Ook vindt de ICO dat Clearview geen wettelijke reden heeft om de data te verzamelen.

Daarnaast heeft Clearview geen proces om te voorkomen dat data oneindig bewaard wordt. Bovendien voldoet het bedrijf niet aan de hogere standaarden voor het opslaan van biometrische data. Tot slot vraagt het bedrijf mensen om aanvullende data als ze willen weten of ze in de database staan en dat zou mensen ervan weerhouden om te vragen of ze erin staan.

De boete is veel lager dan de boete die de ICO vorig jaar wilde opleggen voor dezelfde overtredingen. Het is onbekend waarom de boete lager uitvalt. Ook moet het bedrijf data van alle Britten verwijderen. Hoe de ICO daarop gaat toezien, is onduidelijk. Clearview verzamelt foto's van internet en maakt die doorzoekbaar met gezichtsherkenningssoftware. Onder meer politiediensten kunnen daar gebruik van maken. Het bedrijf ligt in meer landen onder vuur. Zo moet het in meer landen al data verwijderen, zoals in Australië en in Italië.