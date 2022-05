Clearview AI moet gezichtsherkenningsdata van Australiërs verwijderen

Het bedrijf achter de controversiële gezichtsherkenningssoftware Clearview AI moet alle data van Australiërs verwijderen. Uit onderzoek van de nationale privacytoezichthouder bleek dat Clearview de privacy van de burgers in het land schond.

Clearview AI haalde de biometrisch gegevens van de Australische burgers van foto's op het web, bijvoorbeeld van sociale media. Na onderzoek zegt de Australische privacytoezichthouder dat het bedrijf daarmee de Australian Privacy Act heeft geschonden. Het bedrijf verzamelde gevoelige informatie van Australiërs zonder hun toestemming, verkreeg persoonlijke informatie op 'oneerlijke wijze' en deed niet de moeite om burgers hiervan op de hoogte te stellen. Ook controleerde Clearview niet of die informatie accuraat was.

Clearview moet met onmiddellijke ingang stoppen met het verzamelen van gegevens van Australiërs. Ook moet het alle reeds verzamelde biometrische data van de burgers verwijderen. De privacytoezichthouder noemt hiervoor geen uiterste datum. Volgens The Guardian, die de advocaat van Clearview heeft gesproken, gaat het bedrijf in beroep tegen het besluit. Het bedrijf vindt dat het geen privacywet geschonden heeft, aangezien de foto's openbaar beschikbaar zijn. Ook zegt Clearview dat de Australische wetten voor het bedrijf niet gelden, gezien Clearview in Amerika is gevestigd.

Het onderzoek is in samenwerking met de gegevensbeschermingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk in werking gesteld. Dat orgaan heeft echter nog geen oordeel geveld over in hoeverre Clearviews activiteiten in het VK strafbaar zijn. Die uitspraak is voor Europeanen interessant. Hoewel het VK sinds de Brexit niet meer de AVG volgt, heeft het wel een eigen privacywet die nagenoeg identiek aan de Europese is.

De federale politie van Australië had de software tussen oktober 2019 en maart 2020 in het geheim een tijdje geprobeerd om mensen op te sporen. De privacytoezichthouder zegt te onderzoeken in hoeverre dat gebruik binnen de privacycode van de Australische politiemacht viel.

Met Clearview AI kunnen gebruikers een foto van iemand uploaden, waarna de software uit de meer dan drie miljard personen in de database zoekt welk gezicht er het meest op lijkt en waar het die foto gevonden heeft. Zo kunnen gebruikers op relatief eenvoudige wijze personen identificeren op basis van een foto. De technologie wordt wereldwijd verkocht aan wethandhavingsinstanties.

Clearview AI is al langer controversieel en is onder meer door een Amerikaanse burgerrechtenorganisatie aangeklaagd omdat de software een privacywet van de staat Illinois zou hebben geschonden. De Nederlandse politie heeft volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid 'geen toestemming' om de gezichtsherkenningssoftware te gebruiken, maar over het gebruik ervan is minister Grapperhaus vaag.