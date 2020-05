Clearview is aangeklaagd voor illegaal scannen gezichten socialemediagebruikers

Burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union heeft Clearview AI aangeklaagd met claims dat het bedrijf een privacywet van de staat Illinois heeft overtreden door gezichten van gebruikers van sociale media te scannen voor zijn biometrische software.

Volgens de ACLU heeft Clearview AI heimelijk miljarden gezichtsscans van gebruikers van sociale media verzameld. "Het bedrijf heeft de gezichtsprints in het geheim vastgelegd, zonder dat we het wisten en zonder dat we toestemming gaven, waarbij ze selfies tot foto's van verjaardagsfeestjes en bruiloften hebben gebruikt", stelt de organisatie in een toelichting op de aanklacht.

Die is ingediend bij de rechtbank van de Amerikaanse staat Illinois vanwege de vermeende overtreding van de Illinois Biometric Information Privacy Act. Die wet stelt dat burgers in de staat een melding moeten krijgen en schriftelijke toestemming moeten geven als bedrijven hun biometrische eigenschappen zoals een vingerafdruk of gezichtsscan willen vastleggen, verzamelen of verkrijgen.

Begin dit jaar maakte de New York Times melding van de praktijken van Clearview AI. Het bedrijf zou een database met miljarden foto's hebben vergaard door socialemediadiensten te scrapen. Op basis daarvan zou het bedrijf een biometrische dienst aanbieden, waarbij klanten een foto kunnen uploaden en vervolgens achter persoonlijke data als de naam en woonplaats van de persoon op de foto kunnen komen.

Meerdere Amerikaanse politiediensten zouden de dienst gebruiken en ook zou Clearview klanten in de Benelux hebben. Clearview beriep zich op de vrijheid van meningsuiting en liet weten net als andere internetgebruikers naar foto's op sites te kunnen kijken. Volgens de ACLU mag het bedrijf echter geen gezichtsscans maken. "Als dat wordt toegestaan, vernietigt Clearview onze rechten op anonimiteit en privacy en de veiligheid die deze waarborgen. Mensen kunnen wel hun namen en adressen aanpassen om hun verblijfplaats en identiteit te verbergen voor kwaadwillenden, maar niet hun gezicht."