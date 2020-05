Proximus versoepelt fair use policy van mobiele abo's met onbeperkte datalimiet

Proximus gaat per 1 juli de fair use policies van bepaalde telefoonabonnementen zonder datalimiet versoepelen. Voorheen waren er twee limieten, voor binnen België en voor in de rest van de Europese Unie. Dit wordt straks één limiet voor de hele Europese Unie.

De Proximus-telefoonabonnementen vallen onder een beleid van redelijk gebruik, waarbij de abonnementen een vaste grens hebben waarna de snelheid wordt verlaagd of waarna de gebruiker moet betalen per MB. Deze grens wordt iedere maand gereset. Dit beleid wordt over een ruime maand versoepeld, zo schrijft Proximus. Op dit moment moeten gebruikers die hun rest-van-de-EU-limiet overschrijden, per MB 0,0042 euro betalen. Zij kunnen nog wel op volledige snelheid verder internetten. Dit komt per 1 juli te vervallen. In plaats daarvan krijgen gebruikers een 'verlaagde' snelheid, maar hoeven ze niet per MB extra te betalen. Zo werken de onbeperkte abo's op dit moment ook binnen België.

Voor bijna alle abonnementen geldt dat de EU-limiet wordt verhoogd. Bij praktisch alle abonnementen was deze limiet namelijk lager dan de België-limiet. Het beste voorbeeld hiervan is het 'Epic videos'-abonnement. In België kunnen gebruikers nu 40GB per maand gebruiken zonder een verlaagde snelheid. In de rest van de EU is de limiet 20GB voordat gebruikers extra moeten betalen. Per 1 juli wordt het EU-limiet gelijkgetrokken met dat van België. Ook wordt bij sommige abo's de limiet hoger dan wat nu het geval is.

Proximus past tot slot ook de bijzondere voorwaarden voor de mobiele telefoniedienst aan. Hier staat wat voor gebruik de provider als 'niet normaal en persoonlijk' beschouwt. Nu staat hier bijvoorbeeld dat het versturen van tienduizend sms-berichten per maand niet als normaal of persoonlijk gebruik wordt gezien. Hier komt het gebruik van meer dan 100GB per maand bij.

Tot 1 juli Vanaf 1 juli Abonnement In België De rest van de EU In de hele EU Epic stories 20GB 12GB 25GB Epic beats 20GB 12GB 25GB Epic videos 40GB 20GB 40GB Mobilus XL Unlimited 30GB 21GB 35GB Bizz Mobile Unlimited 35GB 25GB 40GB Bizz Mobile International 35GB 32GB 35GB Bizz Mobile XL Unlimited 28GB 28GB 28GB

Cijfers zijn de limieten per maand