Proximus krijgt recordboete van 50.000 euro voor schenden van AVG

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft Proximus een boete van 50.000 euro gegeven voor een belangenconflict van zijn functionaris gegevensbescherming. Dit conflict is in strijd met de implementatie van de Europese privacywet. Het is de hoogste AVG-boete in België.

De FG van Proximus zou volgens de GBA een dubbelrol hebben gespeeld bij Proximus. L'Echo citeert de directeur van de geschillenkamer van de GBA, die zegt dat de functionaris van Proximus zowel een adviserende rol had als een uitvoerende rol. Volgens de Belgische AVG-implementatie mag een FG alleen adviseren, maar zelf dus geen beslissingen nemen.

Volgens Computable was het al eerder duidelijk dat de GBA een recordboete had opgelegd, maar was het nog niet duidelijk welke partij deze boete had gekregen. Proximus had toen al bevestigd dat de provider een AVG-boete had gekregen. Proximus zei begin deze maand overtuigd te zijn dat hun handelingen in overeenstemming waren met de privacywet, maar legt zich toch bij de boete neer.

De GBA zou op het belangenconflict zijn gestuit, na een onderzoek naar aanleiding van een data-inbreuk. Toen bleek dat het hoofd compliance, risk & audit ook de FG bij de provider was. Hoewel de 50.000 euro voor België een recordboete is, is het dat Europees gezien niet. Zo kreeg een bedrijf dat vingerafdrukken van werknemers verzamelde in Nederland een boete van 725.000 euro opgelegd. In Frankrijk kreeg Google een boete van 50 miljoen euro, vanwege de onduidelijkheid over de verwerking van data.