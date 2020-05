'Politie VS installeert iPhone-spyware om toegangscode van verdachten te leren'

De Amerikaanse politie zou spyware op iPhones van verdachten installeren, om zo de toegangscode te ontfutselen. Daarna zouden agenten de telefoon van de verdachte kunnen ontgrendelen en toegang hebben tot de data. Critici noemen de spyware onwettelijk.

De Amerikaanse politie werkt volgens NBC News met de Hide UI-software, die werkt als een soort keylogger. De politie zou de telefoon van de verdachte aansluiten op het GrayKey-apparaat van ontwikkelaar Grayshift, die de software installeert. Daarna zou de politie de telefoon weer overhandigen aan de verdachte en hem verleiden deze te gebruiken. Ze zouden de verdachten bijvoorbeeld vertellen dat hij zijn advocaat mag bellen, of dat hij telefoonnummers van zijn iPhone mag verwijderen. Hierdoor voert de verdachte zijn toegangscode in, die door Hide UI wordt opgepikt.

Volgens twee ingewijden zou de software ook Airplane uitschakelen en het wissen van alle data onmogelijk maken. Wanneer de politie de telefoon weer aan de GrayKey koppelt, krijgen agenten de ingevoerde toegangscodes in platte tekst te zien. Autoriteiten zouden de software alleen gebruiken als bruteforcepogingen niet werken. Voor die bruteforcepogingen gebruiken ze ook het GrayKey-apparaat, zoals de FBI eerder dit jaar voor een iPhone 11 Pro Max gebruikte. Bij codes die acht tekens of langer zijn zou het weken tot een jaar kunnen duren om deze te bruteforcen. In deze omstandigheden zou Hide UI een snellere manier zijn om toegang te krijgen tot de data op de telefoon.

De politiediensten zouden de software alleen gebruiken als ze een gerechtelijk bevel hebben om de telefoon te mogen onderzoeken. Toch is het gebruik van de software omstreden. Zo schrijft een advocaat dat het niet duidelijk omschrijven van hun handelingen om informatie te ontfutselen, in strijd is met de grondwet. Daarnaast betwijfelt hij dat diensten geen misbruik maken van de software.

Volgens de adjunct-directeur surveillance en cyberbeveiliging aan de Stanford Law School's Center for Internet and Society moet er in het gerechtelijk bevel ook precies staan waar de politiediensten allemaal gebruik van mogen maken. De rechters die deze bevelen afgeven, zouden volgens de adjunct-directeur waarschijnlijk niet verwachten dat de politiediensten deze voor malware zouden gebruiken. Daarmee is het gebruik van Hide UI mogelijk niet toegestaan via een gerechtelijk bevel.

Burgerrechtenbewegingen zouden daarnaast vrezen dat het gebruik van deze software er juist toe leidt dat officiers van justitie zaken niet voor laten komen bij de rechter. Dan zouden ze het gebruik van de software namelijk toe moeten geven, terwijl ze nu juist non-disclosure agreements gebruiken om Hide UI geheim te houden. Hoe de software precies werkt en hoeveel diensten er gebruik van maken, is niet duidelijk. Noch Apple, de Amerikaanse overheid of Grayshift wilde het bestaan van Hide UI bevestigen.