Google verbiedt advertenties die stalkerware en spyware promoten

Google gaat advertenties die stalkerware en spyware promoten verbieden. De beleidsregels rondom die software worden aangepast, maar er blijven wel uitzonderingen bestaan voor software om bijvoorbeeld kinderen in de gaten te houden.

Google past zijn advertentiebeleid aan, schrijft het in een blogpost. Het gaat dan specifiek om de regel 'Enabling Dishonest Behavior'. Daaraan wordt toegevoegd dat spyware en 'technologie om partner te surveilleren' niet meer is toegestaan in advertenties via Google of in apps.

Spy- of stalkerware is software waarmee mensen hun partners heimelijk kunnen volgen, bijvoorbeeld door via gps-data hun locatie te volgen of door hun berichten te lezen zonder dat de partner dat doorheeft. De apps zijn vaak zo gebouwd dat ze op de achtergrond werken, waardoor het slachtoffer geen idee heeft dat de app actief is.

Google zegt wel dat er een uitzondering blijft bestaan voor software die 'door privéonderzoeksdiensten' wordt gebruikt, en voor 'producten en diensten die gericht zijn op ouders die hun minderjarige kinderen willen volgen.' "Het bijgewerkte beleid verbiedt de promotie van producten en diensten die zich profileren met het specifieke doel om andere personen en hun activiteiten te volgen zonder hun toestemming", schrijft het bedrijf.

Het beleid gaat vanaf 11 augustus in, en geldt dan wereldwijd. Critici vragen zich af of de ban veel effect heeft. In het verleden profileerden veel stalkerwaremakers hun software juist als veiligheidsdienst of als manier om kinderen in de gaten te houden, wat dus nog steeds toegestaan blijft.