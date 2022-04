Google: beleid om zonder toestemming partners te volgen via stalkerapps is typo

Google heeft het beleid omtrent stalkerware in de Play-appwinkel aangepast. Op dit moment staat in de regels dat stalkerware wel gebruikt mag worden om zonder toestemming partners te volgen, maar mag het tracken van kinderen niet. In het nieuwe beleid is dit omgedraaid.

Volgens het huidige Google Play Store-beleid omtrent malware mogen stalkerware-apps gebruikt worden om volwassenen te volgen, zoals een partner, zonder dat deze hier weet van heeft en toestemming voor heeft gegeven. Stalkerware is volgens Google een app die persoonlijke informatie van een apparaat verzendt, zonder dat de gebruiker dit weet of er toestemming voor heeft gegeven. Dit beleid is sinds 12 augustus actief.

Eerder deze week heeft Google echter een beleidsupdate aangekondigd, waarin het bedrijft zegt een 'tikfout' in het stalkerware-beleid aan te passen. In dit nieuwe beleid is de tekst van het eerdere beleid in feite omgedraaid. Nu mogen dergelijke apps wél door ouders gebruikt worden om kinderen te tracken, maar mogen andere personen, waaronder partners, niet zomaar met stalkerware worden gevolgd. Uitzonderingen hierop zijn als de persoon hiervoor toestemming heeft gegeven, of als er een notificatie wordt getoond wanneer de data wordt verzonden. Het tonen van een dergelijke notificatie is overigens verplicht voor alle stalkerware-apps en voor apps die het gedrag van een gebruiker tracken.

Stalkerware-apps mogen daarnaast alleen gedistribueerd worden via de Play Store, als deze gericht zijn op ouderlijk toezicht of gezinstoezicht. Deze apps mogen zich ook niet presenteren als spionage-software, mogen gebruikers niet misleiden of hun gedrag maskeren en moeten wettelijk geldig zijn in het land waar ze worden aangeboden. Het nieuwe stalkerware-beleid is op 1 oktober van kracht.