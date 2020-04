Tilburgse studenten hebben kritiek op systeem dat meekijkt bij maken tentamen

Een student van de Tilburg University is een petitie gestart tegen de komst van Proctorio. Dit is een online leersysteem waarmee docenten kunnen meekijken bij studenten die thuis een tentamen maken. Het programma scant onder meer het scherm en krijgt toegang tot geluid en microfoon.

De maker van de petitie, die inmiddels bijna zo'n 3000 keer is ondertekend, beschrijft dat het Amerikaanse programma Proctorio het volledige scherm in kaart brengt en analyseert, net als de oogbewegingen, zoekopdrachten, het geluid en de microfoon. Volgens initiatiefnemer Naomi de Leng moeten studenten voor het maken van een tentamen ook een uitgebreide scan van hun kamer maken door een video of webcamopname te uploaden van de ruimte waarin het tentamen gemaakt wordt. Ze stelt dat de universiteit het systeem omschrijft als een minimale inbreuk op de privacy, maar De Leng vindt dat moeilijk te accepteren als het wordt afgezet tegen andere tentamenopties, zoals openboektentamens, het schrijven van essays en het downloaden en na een gelimiteerde tijd weer uploaden van een tentamen.

In het onafhankelijke mediaplatform van de Tilburg University, Univers, beschrijft columnist Henk Strikkers dat Proctorio een Google Chrome-extensie is die nogal wat van de studenten wil weten. Zo krijgt de extensie toegang tot de webcam en als de student in kwestie er geen heeft, moet die aangeschaft worden. Daarnaast krijgt het systeem toegang tot de microfoon, de locatie, het klembord en de websites die bezocht worden en programma's die gebruikt worden. Ook moeten studenten akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden van Chrome.

Volgens Strikkers hoeft Proctorio ook niet aan alle voorwaarden van de AVG te voldoen, omdat het onder het tussen de VS en de EU gesloten raamwerk van Privacy Shield valt. Volgens Strikkers zou elke andere extensie die op deze wijze wil meekijken als spyware worden aangemerkt en hij verbaast zich dan ook dat de Tilburgse universiteit dit acceptabel vindt. Eerder meldde een andere auteur in Univers al dat studenten geen keuze zouden hebben; als ze kiezen het tentamen niet via deze praktijk van proctoring te maken, zouden ze minstens een halfjaar studievertraging oplopen.

Een woordvoerder van de Tilburg University zei eerder al tegen het Brabants Dagblad dat alle universiteiten ermee worstelen: "We snappen dat dit een enorme inbreuk op de privacy betekent. Maar tot nu toe lijkt er, betrouwbaarheid en privacy afwegend, geen systeem dat beter is.” Een week geleden is de methode voor het eerst ingezet bij 368 rechtenstudenten van de Tilburg University. Dat was nog een proef, maar student Daan Zonneveld zegt dat het overslaan van het echte tentamen betekent dat je weer moet wachten tot volgend jaar voor een nieuwe kans. "Je kunt eigenlijk niet weigeren", luidt zijn conclusie.

Er zijn meer universiteiten die gebruikmaken van Proctorio, zoals de Eindhovense TU/e. Een TU/e-student meldt op het forum van Tweakers dat de opnames wel door de universiteit worden verwijderd, maar dat gebeurt volgens hem pas nadat het cijfer bekend is. De student zegt verder dat de naam van de medewerker die de opnames en data bekijkt niet wordt gepubliceerd. Het gebruik van een tweede monitor is volgens hem niet toegestaan, zodat je tijdens het maken van een tentamen allerlei vensters op een enkel laptopscherm open moet hebben staan, waaronder een venster voor Proctorio, de rekenmachine, simulatiesoftware en een venster voor Adobe Reader.