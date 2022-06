Erasmus Universiteit verplicht ondanks kritiek twee camera's bij onlinetentamens

Studenten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam moeten vanaf deze week twee camera's gebruiken bij onlinetentamens. Naast de standaard webcam moeten studenten een telefoon of tablet achter zich plaatsen. De maatregel om spieken te voorkomen krijgt veel kritiek.

Donderdag vinden de eerste tentamens met de verplichte tweede camera plaats, schrijft Erasmus Magazine. Honderden studenten ondertekenden een kritische brief, gestuurd aan het College van Bestuur, en ook de Universiteitsraad is tegen het gebruik van de extra camera. Studenten zien de maatregel als een inbreuk op hun privacy en de Universiteitsraad stelt dat de tweede camera 'gevoelens van stress en ongemak bij studenten kan vergroten'. Ook zijn er zorgen dat tentamens ongeldig worden verklaard als er technische problemen optreden.

De plannen voor het inzetten van twee camera's werden halverwege januari gemaakt. Volgens de universiteit zijn extra maatregelen nodig om spieken tegen te gaan en is er momenteel geen andere optie dan het gebruik van een tweede camera. De monitoring via de webcam met proctoringsoftware die de universiteit gebruikt, zou eenvoudig omzeild kunnen worden, waardoor een tweede camera nodig is.

Studenten pleiten voor alternatieve tentamenvormen in plaats van proctoring. Het College van Bestuur staat daar wel voor open, maar ziet voor de komende tentamenperiode geen andere mogelijkheid dan het gebruik van twee camera's.

Sinds vorig jaar is er veel te doen om proctoringsoftware en andere methoden waarmee universiteiten studenten die thuis tentamens afleggen, in de gaten willen houden. Studenten van de Universtiteit van Amsterdam spanden een rechtszaak aan tegen het gebruik van surveillancesoftware, maar de rechter besliste dat de inzet daarvan gerechtvaardigd is. De Autoriteit Persoonsgegevens zei vorig jaar te onderzoeken of onderwijsinstellingen de privacy van studenten waarborgen.