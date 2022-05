AP: Rotterdam schond privacy burgers met camera-auto's voor coronaregels

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geoordeeld dat de gemeente Rotterdam onrechtmatig heeft gehandeld door camera-auto's in te zetten om tijdens de lockdown vorig jaar te kijken of mensen in het openbaar genoeg afstand hielden.

De inzet van de auto's was onrechtmatig, zo oordeelt Autoriteit Persoonsgegevens volgens NRC, om drie redenen. De gemeente en de politie deden vooraf niet de vereiste privacytoets, de beelden werden zeven dagen bewaard en dat is volgens de toezichthouder te lang en de handhavers hadden hun bevindingen ook per portofoon kunnen doorgeven, waardoor het doorsturen van livebeelden helemaal niet nodig was.

Camera-auto's die live beelden maken vormen een extra grote inbreuk, zo redeneert AP, omdat het in tegenstelling tot regulier cameratoezicht niet gaat om vaste opstellingen en het maken van de beelden daardoor onverwachter is. De AP kan een boete opleggen, maar het is onbekend of dat gebeurt. AP gaat niet in op vragen van de krant, omdat het onderzoek niet openbaar is.

De gemeente zette de auto's vorig jaar in, omdat het de coronaregels wilde handhaven. Toen gold dat mensen niet in grote groepen in het openbaar bijeen mochten komen en dat was te handhaven met boetes. De camerabeelden konden bewijzen dat mensen in grote groepen bijeenkwamen. De camera-auto's stonden al klaar om in te zetten voor het controleren van het publiek rond het Eurovisie Songfestival, dat in 2020 in Rotterdam zou plaatsvinden. Dat ging niet door, waarna de gemeente de auto's inzette voor handhaving van coronaregels.

De auto's zijn na de versoepelingen na de eerste lockdown weer van de straat gehaald. Het gaat om exemplaren van de elektrische Renault Zoe met camera's er bovenop geschroefd.