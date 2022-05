Toestemming AIVD/MIVD-bulkhack die data van miljoenen betrof was onrechtmatig

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden heeft vorig jaar twee keer de toestemming die de AIVD of MIVD kreeg van de minister voor het verwerven van bulkdatasets van burgers als onrechtmatig bestempeld. In een geval betrof het gegevens van miljoenen burgers.

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden beoordeelde de toestemming in de eerste helft van 2020 als onrechtmatig omdat er vraagtekens bij de relevantie gesteld konden worden. Het ging om het verkrijgen van de gegevens van miljoenen personen die volgens de TIB 'op geen enkele wijze in de aandacht van de diensten staan of ooit zullen komen te staan'. De commissie schrijft in zijn jaarverslag: "Omdat er rekening mee moest worden gehouden dat deze gegevens zouden worden verwerkt en langdurig zouden worden bewaard, werd de inzet niet proportioneel geacht." Later in 2020 verklaarde de TIB de toestemming bij een vergelijkbaar verzoek als onrechtmatig.

Het gaat bij de zogenoemde bulkhacks door de AIVD of MIVD om het verkrijgen van data van bijvoorbeeld telecom-of hostingproviders die niet rechtstreeks kunnen worden opgevraagd en die de inlichtingendiensten via een hack in handen willen krijgen. Daarvoor is de toestemming van de betrokken minister vereist. Het gaat om data van grote hoeveelheden personen, hoewel de diensten zich op slechts één of meerdere targets richten. De diensten moeten de gegevens daarom zo snel mogelijk op relevantie beoordelen, maar hebben daar een jaar de tijd voor. Niet-relevante data moeten ze meteen vernietigen. Eerder beschouwde de CTIVD het door de diensten aanmerken van een gehele bulkdataset als relevant als onrechtmatig.

De TIB ging in zijn jaarverslag kort in op de kabelgerichte interceptie, oftewel het sleepnet dat de diensten op de kabel mogen gebruiken op basis van de WIV 2017. De TIB heeft geen verzoeken van de AIVD of MIVD ontvangen voor nieuwe kabeltaps, maar omdat de toestemming voor een jaar geldt, konden taps waarvoor in 2019 toestemming was verleend, in 2020 worden uitgevoerd. De commissie verwacht in de eerste helft van 2021 weer nieuwe verzoeken voor kabeltaps.

Verder klaagt de TIB dat het meerdere keren onjuist is ingelicht door beide inlichtingendiensten. In een paar gevallen ging dat niet alleen om de verzoeken maar ook om antwoorden op vragen. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt, wil de commissie wel verbetering zien in 2021. Ook vraagt de TIB om uitbreiding aangezien het aantal verzoeken van de AIVD en MIVD flink stijgt. In de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 ontving de TIB 2165 verzoeken. Bij 8,1 procent van de verzoeken van de MIVD heeft de TIB geoordeeld dat de toestemming onrechtmatig is verleend. Bij 1,9 procent van de verzoeken van de AIVD was dat het geval.