AIVD en MIVD vroegen minder vaak toestemming voor hackoperaties

De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten kreeg in 2022 minder verzoeken dan het jaar ervoor. De AIVD en MIVD vroegen 2902 keer om toestemming voor een operatie. Wel is de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden meerdere keren niet goed geïnformeerd.

De toetsingscommissie of TIB schrijft in zijn jaarverslag over 2022 dat het aantal aanvragen van de Algemene en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in dat jaar daalde naar 2902 in totaal. In 2021 waren dat er nog 3071. Het gaat om verzoeken die de AIVD en MIVD voorleggen aan de toetsingscommissie, die ze vervolgens beoordeelt op proportionaliteit en rechtvaardigheid. De TIB bestaat sinds 2017, toen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd herzien. Onderdeel van die herziening was de oprichting van een toetsingscommissie die vooraf naar verzoeken zou kijken. Het is volgens de TIB voor het eerst sinds de oprichting dat er minder verzoeken zijn binnengekomen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Met name het aantal aanvragen van de AIVD daalde, maar die van de MIVD stegen juist. De TIB geeft daarvoor geen verklaring, maar mogelijk speelt de oorlog in Oekraïne een rol voor de verhoogde activiteit van de militaire inlichtingendienst.

Beter onderbouwde verzoeken

De TIB ziet een kwaliteitsverbetering in de aanvragen. Volgens de commissie is dat de AIVD en MIVD hun verzoeken om te mogen hacken of tappen steeds beter motiveren en beschrijven. Met name de technische risico's van hackoperaties worden beter beschreven. Daar staat tegenover dat de diensten meerdere keren over de schreef zijn gegaan en zelfs de wet hebben overtreden. "Het afgelopen jaar is gebleken dat de diensten nadrukkelijk de ruimte opzoeken die de wet biedt en daar tevens in een enkel geval daadwerkelijk overheen zijn gegaan", schrijft de toezichthouder.

Dat gebeurde specifiek door de MIVD, die mogelijk een journalist probeerde te tappen. Dat is echter niet bekend, omdat delen van het jaarverslag zwart zijn gelakt. Wel schrijft de TIB dat de MIVD toestemming vroeg om een bevoegdheid in te zetten tegen een persbureau. "Het verzoek betrof de technische ondersteuning bij het inzetten van de selectiebevoegdheid ten behoeve van een partnerdienst", schrijft de TIB. Operaties tegen journalisten liggen extra gevoelig en mogen daarom niet door de TIB worden beoordeeld, maar alleen door een rechtbank. Toen de TIB daarom een negatief advies gaf, diende de MIVD het verzoek opnieuw in, maar zonder het persbureau te noemen. "Dat verzoek is door de TIB in die gewijzigde vorm als rechtmatig beoordeeld", schrijft de commissie.

Van toezicht vooraf naar realtime

Met name de MIVD klaagt al jaren dat toezicht vooraf niet goed werkt De MIVD klaagt al langer dat het toezicht voorafgaand aan operaties niet voldoende zou zijn. De dienst wil dat er in plaats daarvan realtime toezicht wordt gehouden, waarbij de diensten operaties kunnen uitvoeren en daar alleen tijdens de operatie op kunnen worden aangesproken. Daar pleitte directeur Jan Swillens vlak voor het uitbreken van de oorlog al voor, maar die klacht ligt er al jaren. Het is volgens de TIB ook met name de MIVD die vaak de grenzen opzoekt; de TIB moest daar veel vaker vragen over stellen dan bij de AIVD.

De toetsingscommissie schrijft verder dat het aantal 'onrechtmatigheidsbeslissingen' daalde, zowel bij de MIVD als de AIVD. De meeste afwijzingsverzoeken werden gedaan omdat het verzoek niet proportioneel zou zijn.

De TIB constateert wel nog steeds dat de inlichtingendiensten de commissie niet altijd juist informeren. Met name de AIVD zou de TIB meerdere keren onvolledig of onjuist hebben geïnformeerd. De TIB beschrijft dat overigens al jaren; in het jaarverslag van 2019 klaagde de commissie daar ook al over. De TIB schrijft wel dat die informatievoorziening 'onderwerp van gesprek' blijft. Ook zegt de TIB: "Er is niet gebleken dat de AIVD moedwillig onvolledige of onjuiste informatie aan de TIB heeft gegeven."