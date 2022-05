Toezichthouder: AIVD en MIVD gaven meerdere keren verkeerde informatie door

De Nederlandse inlichtingendiensten hebben vorig jaar meerdere keren verkeerde informatie aan de toezichthouder TIB gegeven. Ook probeerde de MIVD journalisten en advocaten af te tappen op verzoek van buitenlandse veiligheidsdiensten, al is dat procedé inmiddels verbeterd.

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden geeft in haar jaarverslag aan dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst meerdere keren verkeerde informatie aan de toezichthouder heeft verstrekt. De TIB publiceerde dinsdag na een vertraging het definitieve jaarverslag. Eerder dit jaar werd een verkort verslag gepubliceerd. De TIB ziet erop toe dat de AIVD en MIVD de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2017 naleven.

Uit dat eerdere verslag bleek al dat de inlichtingendiensten vorig jaar minder vaak in de fout gingen dan het jaar ervoor. Tussen april 2019 en april 2020 zette de AIVD in 1,7 procent van de gevallen zijn bevoegdheden onrechtmatig in. Bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst was dat 3,1 procent.

In verschillende gevallen probeerde de MIVD advocaten en journalisten af te luisteren. Het is niet duidelijk of dat bewust gebeurde en of het ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het probleem lag bij het opstellen van 'selectielijsten', die de MIVD krijgt van buitenlandse inlichtingendiensten als die hulp vragen bij het aftappen van gegevens. Op de selectielijst staat welke communicatie moet worden afgetapt. 'Bij herhaling' verschenen er advocatenkantoren en persbureaus op die selectielijsten.

De TIB heeft de inlichtingendiensten en het ministerie daarover ingelicht. Vervolgens werden nieuwe lijsten ingediend zonder die informatie. Volgens de MIVD is er intern beter toezicht gekomen. "De TIB heeft sindsdien geen advocaten of journalisten op selectielijsten aangetroffen", schrijft de toezichthouder.

Volgens de TIB heeft de AIVD meer dan eens onvolledige of verkeerde informatie aan de toezichthouder gestuurd. Het ging daarbij om informatie waarvan de TIB zei dat die nodig was voor de beoordeling van een tapverzoek, maar waarvan de directeur-generaal van de AIVD zei dat die irrelevant was. Ook op andere momenten gaf de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onvolledige of onjuiste informatie, 'al dan niet bewust'.

De AIVD probeerde ook verschillende keren een tap van de kabel uit te breiden terwijl dat niet terecht was. Bij zo'n 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie op de kabel' of OOG probeerde de dienst de periode daarvoor te verlengen. Daarbij werd ook het onderzoek zelf uitgebreid, wat volgens de TIB onrechtmatig was.

De TIB waarschuwt ook dat bulkhacks die de inlichtingendiensten uitvoeren, 'op gespannen voet staan met de vereisten van proportionaliteit en gerichtheid'. Dat gebeurt met name als de diensten een hack uitvoeren en daarbij informatie in bulk verzamelen. Dat is een 'ongerichte verwerving', maar soms worden de niet-relevante gegevens na het verzamelen verwijderd. "Er is dan eigenlijk sprake van onderzoeksopdrachtgerichte hacks", schrijft de TIB.