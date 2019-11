AIVD vindt toezichthouder te streng

De AIVD en MIVD zijn niet blij met de werkwijze van de toetsingscommissie TIB. Die moet de bevoegdheden van de inlichtingendiensten toetsen aan de wet, maar zou vaak te veel doorvragen en te streng zijn.

Dat zeggen anonieme bronnen binnen de diensten tegen de Volkskrant. De AIVD hekelt de manier waarop de TIB, de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, naar de aftapverzoeken van de dienst kijkt. De TIB zou te gedetailleerde vragen stellen bij het beoordelen van aanvragen. Ook zou de TIB te veel doorvragen naar technische details over tapverzoeken. TIB-voorzitter Mariëtte Moussalt zegt tegen de Volkskrant dat er inderdaad 'discussiepunten zijn' tussen de toezichthouder en de diensten. Die gaan vooral over grote bulkhacks, waarbij de AIVD en MIVD op grote schaal gegevens van een grote groep gebruikers kan opvragen of afluisteren. Volgens de AIVD zijn zulke bulkhacks soms nodig, maar Moussalt zegt dat de TIB vervolgens 'wil weten wat er met die informatie gebeurt'.

De diensten vinden het ook kwalijk dat de TIB toetsingen doet nádat de minister toestemming heeft gegeven. Volgens Moussalt is dat logisch, omdat de TIB meer tijd heeft een verzoek te bestuderen dan de minister. Daarnaast zeggen de inlichtingendiensten dat de TIB soms te veel 'in de buurt' van de diensten komt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de wijze waarop de AIVD data-analyses doet door verbanden te zoeken in datasets. Volgens Moussalt denken de diensten dat de TIB 'hengelt naar informatie' en 'nieuwsgierig is naar de databestanden'.

De TIB werd samen met de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het leven geroepen. De toetsingscommissie werd ingesteld om toezicht te houden op de AIVD en MIVD. De TIB moet verzoeken van de diensten onderzoeken op proportionaliteit. Eerder dit jaar bleek zo'n vijf procent van de verzoeken onrechtmatig te zijn geweest. Daaronder zat onder andere een grote bulktap op een bedrijf. De inlichtingendiensten wilden daar binnendringen om de gegevens van miljoenen personen te krijgen.