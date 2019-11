'Apple past testproces besturingssystemen aan vanwege bugs in iOS 13'

Apple past het testproces van nieuwe versies van zijn besturingssystemen aan vanwege de vele bugs in de releaseversie van iOS 13, claimt financieel persbureau Bloomberg. Experimentele functies staan voor testers standaard uit en via Flags kunnen ze die aanzetten.

Daardoor moeten testers builds hebben van nieuwe besturingssystemen die in het dagelijks gebruik minstens redelijk functioneren, zodat ze bugs sneller tegenkomen, meldt Bloomberg. Dat was bij de ontwikkeling van iOS 13 niet het geval. Daarbij voegden ontwikkelaars in dagelijkse builds functies toe die standaard aanstonden. Daardoor zaten testers met telefoons die soms dagenlang niet te gebruiken waren als dagelijkse smartphone, waardoor ze veel bugs niet tegenkwamen.

Met de nieuwe methode staan de nieuwe functies in dagelijkse builds standaard uit en kunnen gebruikers die aanzetten via Flags in een apart gedeelte van het besturingssysteem. De aanpassing van de methode geldt voor alle besturingssystemen van Apple, al zaten de bugs vooral in iOS 13. Apple heeft in de afgelopen maanden acht updates voor iOS 13 uitgebracht en werkt nu aan 13.3. Bovendien volgt volgens Bloomberg in het voorjaar nog een nieuwe grote release. Apple heeft niet gereageerd op het verhaal van Bloomberg.