Overheid VS begint met verstrekken licenties voor handel met Huawei

Het Amerikaanse ministerie van Handel is begonnen met het verstrekken van licenties voor handel met Huawei. Ongeveer een kwart van de bedrijven die een licentie hadden aangevraagd, heeft toestemming gekregen om met Huawei te handelen.

De eersten van wie bekend is dat ze weer mogen handelen, zijn makers van chips, bevestigt de Semiconductor Industry Assocation. Het gaat in alle gevallen om bedrijven die handel willen drijven met Huawei op gebieden die volgens de overheid van de VS geen gevaar kunnen vormen voor de binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten of voor spionage in de VS. Sommige bedrijven krijgen geen licentie, schrijft The Washington Post.

De belangrijkste Amerikaanse partner voor Huawei op de consumentenmarkt is Google. Door het uitblijven van een licentie kan Huawei zijn telefoons niet langer laten goedkeuren voor het gebruik van Google-diensten in Android. Daarom heeft Huawei dit najaar in Europa alleen modellen uitgebracht die voor het van kracht worden van het handelsverbod in mei waren goedgekeurd. Via een truc lijken dat nieuwe telefoons. Telefoons als de Mate 30 Pro kwamen nog niet uit in Europa, maar een versie zonder Google-apps komt wel uit in Spanje. Het is onbekend of Google snel een licentie zal krijgen. De overheid van de VS schortte het handelsverbod eerder al opnieuw negentig dagen op, tot februari. Daardoor kan Huawei bestaande telefoons wel voorlopig ondersteunen met updates en upgrades.