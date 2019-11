'Chinezen voerden ict-aanval uit op Belgische handelsdelegatie'

Een Belgische handelsdelegatie van bedrijven en ministers zouden zijn aangevallen door hackers toen zij in China waren, met als waarschijnlijke doel het afluisteren van apparaten. Dat beweert een beveiligingsexpert die mee was op de missie.

Volgens Geert Baudewijns van Secutec werden er onder andere op maandag al 135 aanvallen per uur genoteerd. Baudewijns was voorbereid en had onder meer een aantal pc's meegenomen die waren ingericht als 'honeypot'; met opzet slecht beveiligd met als doel om hackers te lokken, zo zei hij in een gesprek met De Standaard. Volgens Baudewijns was de handelsdelegatie maar enkele dagen in het land, waardoor de hackers haast hadden en zich niet goed konden verbergen.

Een van de zaken die Baudewijns ontdekte is dat hackers probeerden een applicatie te installeren die ervoor zou zorgen dat buitenstaanders mee konden kijken op de pc. Daarnaast merkte hij op dat bij het hotel in Beijing waar de delegatie verbleef er mobiele zendmasten stonden opgesteld en al het dataverkeer slechts via één zendmast ging. De Belgische delegatie had mobiele telefoons meegenomen die bij terugkomst in België worden weggegooid.

De handelsmissie bestond uit tientallen bedrijven die zaken wilden doen in China. Zij werden vergezeld van ministers, waaronder minister-president Jan Jambon. Het is niet duidelijk wie er achter de aanvallen zit, maar het is bekend dat de Chinese overheid controle probeert uit te oefenen op internetactiviteiten.