Rusland verbiedt verkoop smartphones zonder Russische software

Rusland heeft een wet aangenomen die bedrijven verplicht om smartphones te verkopen met Russische software erop. Alhoewel zij hun standaard software aan mogen blijven bieden, moeten er Russische varianten worden meegeleverd.

De wet moet medio volgend jaar ingaan, en geldt dan niet alleen voor smartphones, maar ook voor apparaten zoals computers en slimme televisies. Voorstanders van de wet zeggen dat het de ontwikkeling van Russische software moet bevorderen, zo meldt de BBC. Dat betekent dus dat Europese en Amerikaanse bedrijven hun apparaten moeten aanpassen door er Russische software aan toe te voegen.

Het is niet nodig om de standaard software te vervangen door Russische versies, maar de bedoeling is dat consumenten kunnen kiezen voor een Russisch alternatief. De wetgevers stellen dat veel consumenten gewend zijn aan de standaardapplicaties op hun apparaat, waarbij zij het moeilijk zouden vinden om in applicatiewinkels alternatieve software te vinden.

Critici stellen echter dat het in veel gevallen niet mogelijk zal zijn om alternatieve, Russische software te installeren, waardoor met name Westerse bedrijven gedwongen worden de Russische markt te verlaten. Daarbij wekken zij de suggestie dat dit de voornaamste bedoeling van de wetgeving zou zijn. In Rusland zijn de afgelopen jaren strengere wetten aangenomen om de overheid meer controle te geven over het internet.