Microsoft: Russische staatshackers vielen antidopingautoriteiten aan

Russische staatshackers hebben zeker 16 internationale antidopinggroepen aangevallen. Dat zou zijn gebeurd in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. De meeste aanvallen waren niet succesvol, zegt Microsoft. Dat bedrijf ontdekte de aanvallen.

Microsoft schrijft de hacks toe aan Fancy Bear of APT28, de hackersafdeling van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Microsoft noemt de groep ook wel Strontium. De groep zou over de hele wereld antidopingautoriteiten en sportorganisaties hebben aangevallen. Die zou zeker 16 organisaties op drie continenten hebben geprobeerd aan te vallen. Wat de exacte doelwitten waren, zegt Microsoft niet.

De aanvallen begonnen volgens Microsoft op 16 september. Dat was rond de tijd dat nieuws van de Wereld Antidoping Autoriteit naar buiten kwam over een beslissing om alle Russische atleten te weren van sportevenementen zoals de Olympische Spelen. Het is niet de eerste keer dat Rusland zijn pijlen richt op de Olympische Spelen. Fancy Bear was waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de OlympicDestroyer-malware die in 2018 toesloeg tijdens de Winterspelen in Zuid-Korea. Vorig jaar werden er ook een aantal hackers opgepakt vanwege een hack op de Antidoping Autoriteit.

Volgens Microsoft maakten de hackers gebruik van bekende methodes om in accounts te komen. Zij zouden spearphishing-aanvallen hebben ingezet, IoT-apparaten hebben gehackt, en veelgebruikte wachtwoorden hebben geprobeerd op accounts. De hackers maakten ook gebruik van zowel zelfgemaakte als open source malware om kwetsbaarheden op computers uit te buiten. Microsoft schrijft dat 'sommige' aanvallen succesvol waren, maar het merendeel ervan niet.