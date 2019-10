TSMC en GlobalFoundries staken patentstrijd en sluiten langdurige overeenkomst

TSMC en GlobalFoundries hebben hun lopende rechtszaken tegen elkaar gestaakt. De chipfabrikanten sluiten een overeenkomst voor het gebruik van elkaars patenten. Ook patenten die bedrijven de komende tien jaar vastleggen zullen ze delen.

De bedrijven sluiten een broad global patent cross-licence en daarmee zijn alle lopende patentzaken van de baan. Beide bedrijven laten in een persbericht weten tot een overeenstemming te zijn gekomen, zonder daar verdere inhoudelijke details over bekend te maken. Het is niet bekend of er geld is gemoeid met de deal.

In augustus begon GlobalFoundries een aantal rechtszaken tegen TSMC, wegens vermeende inbreuk van zestien van zijn patenten. GlobalFoundries betrok ook bedrijven die chips laten maken bij TSMC bij de zaak en wou de levering van producten van bijvoorbeeld Apple, Nvidia en Qualcomm laten blokkeren. TSMC kwam begin oktober met een tegenaanklacht, waarin het Taiwanese bedrijf GlobalFoundries beschuldigde van inbreuk op vijfentwintig patenten.

Nu de bedrijven een samenwerking op het gebied van patenten hebben afgesloten, kunnen ze elkaars kennis gebruiken. De chipfabrikanten zeggen dat ze de komende jaren veel blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling en dat de nieuwe patenten die daaruit voortkomen de komende tien jaar ook onderling gedeeld zullen worden.

TSMC maakt momenteel chips op 7nm, onder andere voor AMD, Apple en Qualcomm. GlobalFoundries, het chipbedrijf dat in 2009 afsplitste van AMD, was oorspronkelijk ook van plan om met z'n 7nm-procedé te komen, maar maakte eind vorig jaar bekend daarmee te stoppen. GlobalFoundries is een veel kleiner bedrijf dan TSMC en concentreert zich nu op het verbeteren van zijn 12nm-procedé en het aanbieden van chips voor speciale toepassingen. Het is niet waarschijnlijk dat GlobalFoundries door de patentovereenkomst op korte termijn de ontwikkeling van kleinere nodes weer zal doorzetten. Het bedrijf heeft niet de financiële slagkracht om de investeringen te doen die daarvoor nodig zijn.