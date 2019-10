TSMC: yield euv-procedé nu gelijk aan die met immersielithografie

De yield van het 7nm-procedé van TSMC met euv-machines is nu ongeveer gelijk aan die van TSMC's 7nm-productie met immersielithografie. Dat meldt de fabrikant. De massaproductie van de 6nm-versie zou over ongeveer een jaar moeten beginnen.

De yield van de processors die uit de euv-machines kwamen lag tot nu toe lager dan die van de al veel langer gebruikte machines met immersielithografie, maar dat is nu verleden tijd, meldt TSMC. Bovendien zegt de chipfabrikant nog steeds op koers te liggen om experimentele productie van 6nm te starten voor eind maart volgend jaar. De massaproductie moet dan voor het einde van volgend jaar beginnen. TSMC kondigde zijn 6nm-procedé dit voorjaar aan.

De chipfabrikant laat ook weten dat zijn 7nm+-procedé met euv inmiddels in massaproductie is, maar dat is geen geheim meer. Huawei heeft de eerste telefoons met de Kirin 990-soc uitgebracht, waarvan het al had gezegd dat TSMC die socs bakt op zijn eerste euv-procedé. Samsung was TSMC voor met de massaproductie van zijn Exynos 9825-soc met een 7nm-euv-procedé. Tweakers publiceerde vorige maand een uitgebreid achtergrondverhaal over euv.