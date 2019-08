Samsung presenteert Galaxy Note 10 en Note 10+

Samsung heeft op een eigen evenement in New York de Galaxy Note 10 en Note 10+ gepresenteerd. Beide smartphones komen in de Benelux over dik twee weken uit. Het is voor het eerst in jaren dat de Note in twee formaten verschijnt.

De Note 10 is met 151x71mm een stuk kleiner dan veel voorgaande Galaxy Notes, terwijl de Note 10+ met afmetingen van 162,3x77mm juist aan de grote kant is. Het scherm van de Note 10+ is ook groter, met dik 113 vierkante centimeter tegenover 98,8 vierkante centimeter van de kleinere Note 10; de diagonalen zijn 6,8" bij de Note 10+ en 6,3" bij de kleinere Note 10. De Note 10 heeft een 1080p-resolutie, waar de Note 10+ net als voorgaande Note-toestellen een 1440p-scherm heeft. Centraal bovenin het scherm zit een gat voor de frontcamera.

Behalve het formaat verschilt ook de accucapaciteit en heeft de Note 10+ een microsd-slot en time-of-flightsensor. Functioneel zijn beide modellen gelijk. Beide telefoons zijn de eerste die uitkomen met de Exynos 9825, de eerste soc die geproduceerd is met euv. Ten opzichte van voorgaande Note-telefoons voegt Samsung Air Actions toe aan de S Pen, waarmee gebruikers gebaren kunnen maken met de stylus zonder het scherm aan te raken.

Laden kan met maximaal 45W; dat is veel meer dan de 25W en 15W van Samsung-modellen uit de afgelopen jaren. Op cameragebied heeft Samsung de portretmodus toegevoegd aan video's, iets dat concurrent Huawei sinds vorig jaar ook doet. De Note 10 en 10+ hebben een usb-c-poort, maar geen 3,5mm-jack.

De Note 10 en 10+ voegen zich in de high-end markt bij Samsungs andere telefoons: de S10e, S10, S10+ en A80. De Note 10 en 10+ komen op 23 augustus uit. De fabrikant vraagt 950 euro voor de kleinere en 1100 euro voor de goedkoopste versie van de Note 10+. De variant met 512GB aan opslag kost 1200 euro. Tweakers publiceert woensdagavond een preview van de Galaxy Note 10 en Note 10+.