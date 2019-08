Gerucht: Samsung gebruikt 1/1,33"-camerasensor in Galaxy A-telefoon in 2020

Samsung zou de recent aangekondigde grote camerasensor volgend jaar in een Galaxy A-telefoon gebruiken. Dat blijkt uit een online gezette roadmap met details over de camera's van de Galaxy A-line-up van volgend jaar.

Behalve de 108Mp-camera krijgt de 'Galaxy A91' volgens de roadmap een 16Mp-camera met ultragroothoeklens, 12Mp-camera met '5x optische zoom' en een time-of-flightsensor om in 3d diepte te kunnen zien, blijkt uit de roadmap die Sudhansu Ambhore online heeft gezet. Samsung kondigde de 1/1,33" grote camerasensor voor telefoons afgelopen week aan. Vermoedelijk komt hij eerst in een Xiaomi-telefoon. Het is de op een na grootste camerasensor voor een telefoon tot nu toe.

De 'Galaxy A81' zou de 64Mp-sensor krijgen die dit najaar voor het eerst in smartphones verschijnt. Ook die heeft de fabrikant al gepresenteerd. De setup met vier camera's zit op alle toestellen vanaf de Galaxy A51 en hoger. Daaronder gaat het om drie camera's: een primaire camera, eentje met ultragroothoeklens en een dieptesensor. Bij de goedkopere telefoons gaat het daarbij niet om een time-of-flightsensor, maar een kleine reguliere camera waarmee gebruikers geen foto's kunnen maken.

Samsung heeft niet gereageerd op het gerucht. De Zuid-Koreaanse fabrikant zei wel vorig jaar dat het ging experimenteren met vernieuwende specs en features in de Galaxy A-lijn. Zo heeft de huidige Galaxy A80 een draaibare camera.