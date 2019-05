Samsung kondigt 64-megapixelcamerasensor voor smartphones aan

Samsung heeft een camerasensor voor smartphones met een maximale resolutie van 64 megapixels aangekondigd. De sensor heeft pixels van 0,8 micron groot, net zo groot als de huidige 48-megapixelcamera's.

De GW1-sensor kan video's maken tot 480fps op fullhd-resolutie, zegt Samsung. De fabrikant zegt niets over de fysieke grootte van de sensor, maar die zal moeten liggen rond 1/1,5". Dat is groter dan de 1/1,75"-sensor die Huawei gebruikt in zijn high-end smartphones. Dat is de grootste camerasensor die momenteel in gebruik is. De sensors van Sony en Samsung met een maximale resolutie van 48 megapixels zijn 1/2" groot.

Focussen gaat met Super PD, een implementatie van fasedectie-af. De sensor is Samsungs Isocell Bright-serie kan foto's maken met 64 megapixels, maar kan ook de informatie van vier pixels combineren in één en een 16-megapixelfoto afleveren. Dat is hoe de meeste camerasensors voor smartphones met hoge resolutie werken. De huidige 48-megapixelmodellen maken vaak 12-megapixelfoto's.

Behalve de GW1 komt Samsung ook met de tweede generatie van zijn 48-megapixelsensor, die Super PD als autofocus-techniek toevoegt. Beide sensors liggen inmiddels voor testen bij smartphonemakers en verschijnen vermoedelijk voor het einde van het jaar in smartphones.