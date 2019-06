Code wijst op komst Xiaomi-smartphone met 64-megapixelcamera

De code van de camera-app in een recent verschenen Xiaomi-smartphone wijst erop dat de fabrikant werkt aan een smartphone met een camera die een resolutie ondersteunt van 64 megapixel. Samsung heeft zo'n sensor al aangekondigd.

Het watermerk in de code is '64MP Dual Camera', wat erop wijst dat het gaat om een telefoon met aan de achterkant twee camera's, meldt XDA-Developers. De code staat verborgen in de camera-app van de Redmi K20 Pro, een recente smartphone van de fabrikant. Die heeft geen 64-megapixelcamera.

Samsung presenteerde dit voorjaar al de GW1-camerasensor. Dat is een sensor met 0,8 micron grote pixels en een sensor van ongeveer 1/1,5". De sensor uit Samsungs Isocell Bright-serie kan foto's maken met 64 megapixel, maar kan ook de informatie van vier pixels in één combineren en een 16-megapixelfoto afleveren. Dat is hoe de meeste camerasensors voor smartphones met hoge resolutie werken. De huidige 48-megapixelmodellen maken vaak 12-megapixelfoto's.

Smartphone-insider Ice Universe zei al eerder dat een onaangekondigde Redmi-smartphone van Xiaomi de 64-megapixelsensor zou krijgen. Daarnaast zou de Galaxy A70s van Samsung deze camera aan boord hebben.